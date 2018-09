El look imposible de Lady Gaga

La extravagancia ha sido siempre una de las señas de identidad del estilo de Lady Gaga, ¿quién no recuerda su vestido hecho con filetes? Años después de ese campanazo, la artista sigue eligiendo sus looks basándose en lo extraño, lo cual hace que sus apariciones en público sigan generando mucha expectación. Si algo está claro es que no dejan indiferente a nadie: o la amas o la odias. Y esto es lo que ha vuelto a hacer.

Lady Gaga en la presentación ’Ha nacido una estrella’ Gtres

En la presentación de su película 'Ha nacido una estrella', Lady Gaga ha querido inspirarse en la era victoriana para elegir su modelo. La actriz acudía con un vestido que parecía imposible, pero para ella lo imposible no existe, es solo un reto. Así, lucía un corpiño dorado con un bordado de perlas, una voluminosa falda, mangas con vuelo en blanco ¡y hasta una gorguera!

Gaga fue objeto de todas las miradas, incluida la de su compañero de reparto, Bradley Cooper, quien no sabía como reaccionar al posar junto a ella en la alfombra roja. Eso si, el actor no dejo de mostrar el cariño que ha cogido a la cantante en los meses de rodaje a través de besos y caricias. Y es que, en estos meses Cooper ha descubierto la otra cara de la extravagante artista, según ha declarado en varias entrevistas con motivo de la promoción.

Ambos protagonizan un nuevo remake de Ha nacido una estrella, la película que protagonizara en sus orígenes Barbara Streissand en el personaje que hoy da vida Lady Gaga. Una historia de superación de una compositora que, tras conocer a un músico, encontrará el valor para ponerse sobre el escenario y mostrar el gran talento vocal que esconde tras sus letras.

Cooper, que está ahora mismo en San Sebastián realizando la promoción de la película, ha bromeado con los periodistas sobre su papel como director. "Hacer un remake de 'Ha nacido una estrella' y poner de director a un actor que no ha dirigido en su vida, fue una mala idea", aseguraba entre risas. Habrá que esperar hasta el 4 de octubre para poder verla en los cines y confirmar o no las palabras de su director.