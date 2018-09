La cosa está que arde en el clan Pantoja. La familia pasa por uno de sus momentos más complicados y todo se debe a la reciente entrada (y salida) de Chabelita en 'Gran Hermano VIP'. Su participación en el 'reality' de Telecinco provocó que la mismísima Isabel Pantoja llamase, en directo, a 'Sálvame' con las derivadas e inevitables consecuencias. Entre ellas, que Dulce rompa el silencio. La televisiva niñera se ha sentado varias veces en los platós de Telecinco, y lo ha vuelto a hacer para someterse a un polígrafo que podría ser demoledor para la familia. Tiene claro que "si me llegan demandas, demandaré a Isabel Pantoja por comentarios como que estoy mal de la cabeza", así que la polémica está servida.

La que podría haberse tomado esto muy mal es Isa, con la que Dulce asegura no ha hablado todavía largo y tendido, solo un par de mensajes. ¿Se habrá enfadado? Parece que ni Dulce lo sabe, y es que confiesa que no sabe si le habrá sentado mal que hable de su madre... "Ahora le da coraje a todo el mundo que la llame 'mi niña', incluso a su madre que no le ha molestado nunca", confiesa Dulce indignada, "va a ser mi niña toda la vida, pase lo que pase y le pese a quien pese, nuestro vínculo no nos lo va a quitar nadie".

"Si me tengo que ir del todo y alejarme de mi niña para que esté con su madre, lo haré", asegura Dulce. Además, ha confesado que tras la expulsión de Isa, renunció a pasar la noche con ella con la esperanza de que su madre iría a verla.

El que también podría salir escaldado de la entrevista es Kiko Rivera, y es que la niñera asegura que tenía que salir muchas veces en su búsqueda al escaparse del colegio o al no saber dónde estaba tras ir de fiesta... Aunque su niña tampoco se queda atrás, ella misma ha confesado que en una ocasión hasta le tuvo que prohibir entrar en casa acompañada de tres hombres.

Pero hay algo que nos ha conmovido en absoluto, y es que Dulce tiene miedo a que Isa Pantoja la eche de su vida si se reconcilia con su madre... ¿Sucederá?