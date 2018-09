Parece que Chabelita ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, aunque claro, Omar y Techi la han ayudado bastante... Si hace unos días la hija de la tonadillera era "la mala" por su tonteo con Asraf mientras Omar iba de plató en plató sufriendo por lo que hacía su chica, ahora las redes sociales están volcadas con Isa. Y no es para menos. La ex concursante de 'GH VIP' está siendo testigo de como, a pocos días de su salida, el que era su novio y con el que rompió en pleno directo, ya se acuesta con la que parecía ser su mejor amiga dentro de la casa; Techi... Menudo mal trago. Una traición por parte de ambos que parece no ha sentado nada bien a la joven. Aunque hasta ahora no terminaba de creérselo y pedía vídeos como pruebas, parece que ya ha visto todo lo necesario. ¿Y cómo se encuentra? Pues a juzgar por su última publicación de Instagram, muy dolida, triste, y decepcionada.

"Qué pasa cuando terminamos esa relación? ¿Cómo hacemos para superar ese momento? ¿hay una receta mágica para superar el fin? Les tengo una mala noticia, si te protesta el corazón, no puedes preguntar en la farmacia "¿tienen pastillas para no soñar?"... No venden píldora alguna para evitar este tipo de dolor y mucho menos hay fórmula alguna para evitarlo. La mejor manera de matar a alguien en tu corazón es dejarlo morir lentamente en tu mente, sin nombrarlo, sin llamarle, sin escribirle, sin buscarle...

Que muera poco a poco, en agonía lenta para que no reviva, si lo dejas morir abruptamente, revivirá a cada instante. Siéntelo, llóralo, súfrelo... pero no eternamente", escribe junto a una melancólica fotografía.

Y las redes no han tardado en ponerse de su lado, muchos ya hasta piden repesca... "Eres joven y en el amor a has estado perdida o sin suerte", le escriben algunos. Y no le faltan los mensajes de ánimo; "No llores, no sufras tanto por un tonto", "Ánimo, tú puedes, de las malas experiencias se aprende no te culpes aprende", "Mucha fuerza! No te mereces lo que te han hecho Techi y Omar". Y otros hasta le dan algún que otro consejo para su futuro; "Isa tienes que vigilar con quien estás, muchos se te acercan por interés, solo quieren dinero, solo espero que algún día encuentres a alguien que merezca la pena, sin prisa, llegará con el tiempo, tomate tu tiempo para estar soltera y cuando estés con alguien que sea alguien que valga la pena".

Más de 17.000 personas parecen haberse posicionado del lado de la del clan Pantoja, y desde aquí nosotros nos sumamos a esa dosis de ánimo, ¡todo pasa, Isa!