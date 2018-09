'Gran Hermano VIP' está dando mucho de qué hablar, es por eso que anoche, durante el debate en 'Sábado Deluxe', los colaboradores se posicionaban entre todos los bandos de la casa de Guadalix. Uno de los que daba, abiertamente, su opinión, fue Rafa Mora. El ex viceverso no se cortó un pelo al criticar duramente a Chabelita por las palabras que le dedicó a su madre en el plató de Telecinco tras ser expulsada del 'reality'. El valenciano cargaba contra la hija de Isabel Pantoja por ser una "inmadura" tras cuestionar en público la falta de cariño y amor que supuestamente ha sufrido desde pequeña. Unas palabras que han provocado la indignación de su presentador, Jorge Javier Vázquez. ¿El motivo? El presentador no entiende que Rafa critique de esa forma a la hermana de su amigo, y es que el colaborador y Kiko Rivera han demostrado tener una relación espléndida.

"Pensaba que estaba loco, pero el director de este programa me asegura que lo que estás diciendo es indignante. Es indignante que, siendo amigo de Kiko Rivera, hable así de su hermana", explicaba el presentador. Y aunque Rafa intentó aclarar que solo intentaba defender a la madre, Isabel Pantoja, no fue argumento suficiente para calmar a Jorge Javier. Se mantuvo muy duro y protagonizaron un tenso rifirrafe;"Hay veces que rozas el ridículo y el bochorno de manera peligrosa".

Pero lo cierto es que después de su comentario, que ya muchos tachan de "humillación" al colaborador, se sintió mal y no dudó en levantarse y arropar a Rafa con una sonrisa en forma de disculpas.

Sin embargo este no es el primer enfrentamiento entre ambos. Cuando Isa Pantoja se derrumbó en el plató de 'Gran Hermano VIP' tras ser expulsada del 'reality' y vió la llamada que hizo su madre a 'Sálvame', Rafa Mora argumentó en su contra recordándole que quien nomina en el 'reality' no es la audiencia, sino sus compañeros. Y este comentario acababa con la paciencia de Jorge Javier Vázquez, que le decía: "Es acojonante que tú que te consideras amigo de la familia te descojones de la niña por defender a la madre y al hijo, es de vergüenza Rafa (...) ¡Qué poca delicadeza! es que tú ya hablas como un Pantoja tío, os imbuís del espíritu, os ponéis la túnica de los Pantoja y podéis dar hostias".