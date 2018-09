José Ortega Cano y Ana María Aldón ya son 'marido y mujer'. La finca El Maestre, en Sanlúcar de Barrameda, ha acogido esta mañana a una multitud de rostros conocidos que no han querido perderse el esperado enlace. Pero como en todo evento de este calibre, ha habido algunos detalles que no han pasado desapercibidos para nadie. Entre ellos, las grandes ausencias de la boda. Era de esperar que Rocío Carrasco no acudiese, a pesar de que el diestro aseguraba que estaría invitada. Lo que no esperábamos tanto era que faltaría su hijo José Fernando. Según 'Socialité', el joven no habría podido acudir al enlace porque no habría recibido el permiso necesario del centro en el que se encuentra dado su estado de salud. Tampoco ha habido rastro de Amador ni Chayo Mohedano. El que sí ha acudido, convirtiéndose en el invitado más inesperado, ha sido Antonio David.



Antonio David Flores, su mujer Olga y sus hijos Rocío y David, fruto de su relación con Rocío Carrasco, han acudido junto a la pequeña Lola, de seis años, la hija en común del ex guardia civil y su esposa. Una asistencia que no se esperaba ni si quiera una vez comenzado el enlace, y es que al parecer han llegado más de media hora tarde.

Los que sí han formado parte de esa lista de 170 asistentes han sido toreros como Jaime Ostos o Miguel Abellán, su hija Gloria Camila, acompañada de su novio Kiko Jiménez y su prima Rocío Flores, y Rosa Benito. Una celebración que ya ha dado de qué hablar por un detalle 'muy de moda'; Los invitados han tenido que dejar el móvil a las puertas de la finca. ¿Se trata de una forma de preservar la exclusiva o es un método para que los invitados disfruten sin estar pendientes del teléfono? La que se ha negado, en rotundo, a dejarlo, ha sido Gloria Camila.



Uno de los detalles más tiernos lo ha protagonizado el pequeño José María, acudiendo igual vestido que su padre pero en versión miniatura. Y hablando de trajes, hemos podido saber cómo es el primer vestido de Ana María gracias a 'Viva la vida'. Según el programa de Telecinco, la mujer habría vestido de beige y lleva un semi recogido.