José Ortega Cano ha vivido hoy uno de los días más especiales de su vida. Su boda con Ana María Aldón se ha celebrado en un lugar mágico, la finca El Maestre, y con la mejor compañía: su familia y amigos. Y como en todo evento de este calibre, ha habido algunos detalles que no han pasado desapercibidos para nadie; Entre ellos, las grandes ausencias de la boda. Si bien han faltado invitados como Amador o Chayo Mohedano, ha habido más faltas que no esperábamos. La que más nos ha pillado por sorpresa ha sido la de José Fernando. El hijo del diestro no ha podido acudir al enlace por motivos de peso, y es que el centro en el que está ingresado no le ha otorgado los permisos necesarios para salir. Y si alguien ha notado su ausencia, ese ha sido Ortega Cano. Él mismo lo ha confesado en 'Viva la vida'.

Se ha escapado unos minutos del banquete para atender al programa de Telecinco y ha hablado sobre esa 'espinita' que ha entristecido el día de su boda. "Estoy un poco triste porque no ha podido venir José Fernando por un papel del juzgado", contaba. "Lo he sentido muchísimo, él ha sido la gran falta", añadía.

Pese a todo, ha aclarado que "estamos muy bien, es un día estupendo en un sitio maravilloso. Estamos disfrutando muchísimo de la compañía de nuestros familiares y amigos". El que más, probablemente, el pequeño de la casa; "Está viviendo en una nube, lo está pasando muy bien", confesaba Ortega Cano.

Sin duda, la familia está viviendo un día mágico e inolvidable en el que no dejarán de recordar a los que no están; Tanto las ausencias inesperadas como a Rocío Jurado, a quien al parecer le han dedicado algunos detalles de la decoración.