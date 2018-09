La hija de Klhoe Kardashian es ya toda una influencer

Si algo hay claro del clan Kardashian es que hagan lo que hagan se convierten en un fenómeno de masas. Algo que no solo ocurre con las hermanas de Kim, precursora del clan, sino también con sus padres, sus hijos y sus sobrinas. Este es el caso de True, la hija de Khloe, que con tan solo cinco meses de vida se ha convertido en toda una reina de las redes sociales con sus estilismos.

True, hija de Khloe Kardashian Brandon Voight / Splash News

Es la primera hija de Khloe y, por tanto, su ojito derecho. Por ello, no pasa un solo día sin que las redes sociales tengan noticias del bebé de cinco meses del clan Kardashian. La pequeña se ha acostumbrado a que su madre la pruebe los últimos modelos y tendencias del mercado para colgarlo más tarde en las redes sociales. Y sus fans están siempre atentos a cuál será el próximo conjunto de la pequeña.

El último look que ha despertado sensación ha sido de lo más veraniego. Con un turbante amarillo y un body de colores, la madre de 34 años ha fotografiado a su pequeña en la terraza de su casa. Además, el gesto pícaro de la pequeña en gran parte de las fotografías hace que sea una de las bebés más seguidas del clan Kardashian.

True, hija de Khloe Kardashian Instagram

Pero no todo son buenas noticias. Desde su presentación en redes sociales, su madre ha tenido que lidiar con comentarios racistas al respecto del color de la piel de su pequeña. Una provocación que Khloe ha querido dejar de lado con un comentario con ánimo reconciliador asegurando: "no veo el color de piel de mi hija", matizando que lo importante no es la piel, sino los sentimientos. Sin embargo, lejos de apaciguar, la estrella televisiva ha sido criticada por no reivindicar el color oscuro de su hija.

Lejos de las polémicas, Khloe disfruta del amor que profesa a la que califica como "la luz del sol" de sus días. La pequeña de la casa que disfruta también de sus primas, quienes han demostrado ya el cariño que se tienen, al igual que las hermanas del clan Kardashian.