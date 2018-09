Elena Tablada es conocida desde sus 24 años al ser la novia de David Bisbal tras su ruptura con Chenoa. La diseñadora ha aprovechado su reciente boda para acudir al plató de 'Viva la vida' y hablar de su vida y de cómo vivió su relación con el cantante durante aquellos años en los que se define "muy inmadura". "Yo no tenía nadie que me apoyase, que me defendiese o que pusiera las cosas en su sitio", ha confesado. "Si me llega a pillar ahora hubiese manejado la situación de otra manera", añadía, "me hubiera cuidado a mí misma, no mantenerme en silencio dejando que se cree una imagen de mi que no era".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A pesar del tiempo y de la ruptura, ambos han mantenido siempre una relación cordial debido a que tienen una hija en común, Ella, la primera hija de ambos. Al respecto de ello, Tablada ha dejado claro que también su hija podría haber sido objeto de conflicto. Y es que, parece que todo ha cambiado entre ambos y que actualmente la relación es "insostenible". Todo, a raíz de una polémica fotografía que publicó la actual pareja del cantente, Rosanna Zanetti, con Ella.

Rosanna Zanneti con Ella Bisbal Instagram

En ella, se puede ver a ambas luciendo el mismo vestido de gitana. Una imagen que ya fue polémica en el momento de su publicación, generando un gran revuelo después de un comentario hecho a través del perfil de la marca de moda de Elena. "Querida Rosanna, por el profundo cariño y respeto que le tengo a David Bisbal En Andalucía, ponerse un vestido igual a su hija es provocar, corazón mío. Se te olvida que lo importante es David y la nena... Dos telas distintas hubiera sido éticamente lo correcto”, escribía.

"Yo no escribí lo que se publicó en el perfil de 'Etna', sino que lo subió alguien del equipo que lleva las redes sociales", ha querido aclarar Tablada de una vez por todas. Sin embargo, sí que comparte el mensaje ya que considera que la actriz no debería subir fotografías junto a su hija. "La pedí a Rossana que no subiera fotos con Ella porque crea polémica y no quiero problemas", añadía en el plató de 'Viva la vida'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero apenas unas horas después de sus declaraciones, David Bisbal ha salido en defensa de su pareja para desmentir todo lo dicho por Tablada. "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", aseguraba el almeriense rechazando de plano que fuera Zanetti quien quisiera utilizar a Ella. "Es incierto que tengamos una mala relación pro Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido educada y generosa con Ella", añadía.

En este sentido, el cantante ha confirmado que tiene una mala relación con su ex, pero que si la hay es por culpa precisamente de Tablada. En concreto, ha achacado a "la personalidad y la educación" de Elena los problemas que se han generado entre ellos. Así, le ha dejado un mensaje a su ex: "si Elena quiere ganar dinero por su boda que lo haga de otra forma, y no haciendo daño a mi familia". La polémica está servida.