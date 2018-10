Una temporada más, y ya van seis, Marta Hazas se convierte en la protagonista de la colección de Merkal Calzados para este otoño-invierno. Invitados por la firma, acudimos en Madrid a un animado desfile que presentaba y protagonizaba la actriz, a la que acompañaba la también actriz Esmeralda Moya. La santanderina continúa en su firme idea de no ser madre, y es que asegura tener el plato tan lleno, que no tiene ni tiempo (ni tampoco ganas) de traer una nueva vida al mundo y formar una familia con Javier Veiga. Precisamente de él también nos ha hablado, y ha dejado claro que está encantada de trabajar junto a su marido: él es súper exigente en lo profesional, y a ella eso le encanta.

Marta, seis temporadas con Merkal. ¿Cuántos pares de zapatos tienes ya en casa?

Ni te lo imaginas… ¡Una burrada! Pero, de todos ellos, las botas son mis zapatos favoritos. Y si tienen un poquito de tacón, mejor. Me he enamorado de las de ante en rojo y las llevo a todas horas. Son muy cómodas.

¿Qué tal ha sido el rodaje de tu último trabajo, ‘Pequeñas coincidencias’?

Todo estupendo. Terminamos a principios de octubre. Es una comedia maravillosa que hemos rodado en ocho capítulos de cincuenta minutos de duración. Ha sido un no parar con mucho trabajo en exteriores, pero merece la pena.

En esta serie vuelves a trabajar junto a tu marido, Javier Veiga. Está claro que eres su musa.

(Risas). Si hemos repetido es porque nos gusta. Hemos comprobado que, además de pareja, formamos un buen tándem profesional.

Cuando llegáis a casa, ¿habláis de trabajo?

A veces, sí, porque es necesario. Pero estamos siempre encantados. Es lo bueno de dedicarte a tu vocación.

¿Javier es muy exigente?

En el trabajo me exige muchísimo, y a mí me gusta trabajar con gente exigente. Sólo así, y exigiéndote mucho a ti misma, se pueden llevar a cabo grandes proyectos.

Se ha publicado que, en ‘Pequeñas coincidencias’, Javier y tú estáis ansiosos por tener hijos…

Para nada, no es exactamente así. En la serie ni siquiera somos pareja. Tenéis que verla.

En la vida real, ¿sigues sin plantearte ser madre?

Sí, así es. Hay quien me dice que es una pena, pero a mí me da pena que abandonen a los animales o que nos carguemos el planeta con los plásticos, pero no el hecho de no ser madre. Tengo una vida demasiado llena y colmada como para ser madre.

Esta temporada no te hemos visto en ‘El hormiguero’, ¿vas a volver?

Sí, es que ha sido muy difícil compaginar el rodaje de la serie con el programa.

¿Tienes nuevos proyectos?

El próximo año termino con Velvet Colección, además de continuar con la gira de la obra 5 y… acción! También tengo algunos proyectos para volver a trabajar en México.

Si no hubieras sido actriz, serías…

Una periodista cabreada por no haber podido ser actriz.

Marta Hazas, embajadora de Merkal Calzados

Marta posó para nuestra revista con su botas favoritas de Merkal Calzados (49,99 €). Completó su look con un vestido floral de The Kooples (318 €).

Marta posa con la también actriz Esmeralda Moya. Una, con sandalias y la otra, con botas, las dos calzan las últimas propuestas de Merkal Calzados.

La actriz de ‘Velvet Colección’ presentó en Madrid las nuevas tendencias de la firma junto a Esmeralda Moya