No es muy habitual ver a Nagore Robles y Sandra Barneda dedicarse halagos y piropos públicamente, ni en redes sociales ni, mucho menos, cuando están trabajando. La pareja ha intentado vivir un romance alejado de las cámaras, pero cuando una es una presentadora de éxito y la otra una colaboradora de sobra conocida por todos, cada gesto y cada paso se miran con lupa. Nagore lo sabe, y por eso quiso contar este domingo en 'Viva la vida' cómo ha sido y cómo está siendo su relación con Barneda, algo que ha calificado como "complicado" en varias ocasiones. Pero ¿están felices?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

A juzgar por las palabras de Nagore en el programa de Toñi Moreno, más que nunca: "Está claro que yo estoy completamente enamorada de esta mujer, aunque la vida a veces te ponga en situaciones complejas, porque trabajar en la tele... aunque mucha gente crea que vas, te maquillan y dices cuatro cosas... no es tan fácil", señalaba antes de añadir: "El nivel de adrenalina al que llegas te deja agotada, y si a veces no estás bien... son programas muy duros, en directo, hay mucha presión, cualquier cosa que digas se analiza... son momentos difíciles, y en un principio estábamos aterrorizadas. ¿Cómo vives esto? Porque además yo soy muy 'para afuera' y ella tan cuidadosa... estábamos llenas de miedo por ver cómo vivíamos todo esto sin que nos afectara, porque ante todo somos profesionales".

Mediaset

"No es fácil trabajar con tu pareja, y menos de forma pública, porque además es casi como mi jefa. Cuando tienes una lupa encima, es complicado", afirmaba Nagore, que aseguraba haber "tenido que pasar por los hombres" para darse cuenta de que le "gustan las mujeres". Incluso confesó que llegó a estar prometida con un hombre: "Menos mal que paré la boda con aquel chico. Ahora estaría divorciada".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sobre si habrá boda o no con Sandra, Nagore no quiso entrar al trapo (ya lo intentó a través de su canal de YouTube, y se armó un buen revuelo porque no era ni pedida ni nada), pero ella lo tiene claro: "Me enamoro de las personas, unas veces muy a lo loco y otras de una forma muy bonita y muy intensa, como con Sandra. No tengo ningún reparo en el amor". ¿Se animarán a dar el paso?

Mediaset

Lo que está claro es que ella madre quiere ser, pero no tiene prisa por el momento: "Voy un poco por épocas. Primero era 'no', ahora 'puede ser', y luego 'vamos viendo'. A mí se me cae la baba con los niños... de las demás. Un ratito. Soy la tía divertida, pero creo que es tanta responsabilidad hay que pensarlo mucho", señaló.

Además, aprovechó para decir una gran verdad: "las parejas homosexuales no lo tienen tan fácil porque son tantas etapas que muchas veces dices 'aquí me quedo'. Yo lo veo en amigas mías. Pero bueno, nosotras, de momento, somos madres de un gato y un perro que nos dan mucha tarea". ¡Ojalá cambiara esa situación y pudieran tener un bebé libremente!