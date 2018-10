¡Madre mía el disgusto que se pilló Carmen Lomana al conocer la expulsión de Iván Massagué de ‘Masterchef Celebrity’! Aunque el actor fuera uno de los grandes favoritos, acabó liándola en la prueba de eliminación, que consistió en preparar dos platos con latas de conservas. Algo que parecía sencillo, pero que acabó atragantándosele al catalán. "Iván, te has complicado mucho. Como te hemos dicho en varias ocasiones: menos es más. Este era un reto para demostrar los conocimientos aprendidos mezclando los ingredientes con cabeza y tú te has liado mucho", apuntó Pepe. Y es que todos los miembros del jurado destacaron la involución del concursante.

Yo imaginando mi vida con el crush #MCCelebrity pic.twitter.com/otMhypcvL6 — MasterChef (@MasterChef_es) September 30, 2018

La más afectada por su partida fue Lomana, quien mantenía una estrecha relación de amistad con Massagué. Tenían tan buena sintonía, que la empresaria se dirigía a él cariñosamente como “novio”, e incluso, en una de las pruebas, a través de Jordi Cruz, le envió un plato con una presentación en forma de corazoncito. ¡Pero qué mona! “Me he quedado compuesta y sin novio”, afirmó rotunda la leonesa al conocer la expulsión de su amigo. Tanto es así, que llegó a decir que no le importaría irse detrás de él. En su emotivo despedida, Iván y Carmen aprovecharon para planear su futuro viaje juntos: "Nos vamos de Benidorm a Saint-Tropez".

La expulsión de Massagué sorprendió todavía más debido a que dos de sus compañeros habían hecho méritos para largarse. En la primera prueba, los concursantes tenían que elaborar platos mexicanos, acabando Antonia Dell’Atte y Boris Izaguirre como pareja. Y claro, aquello fue un auténtico disparate y descontrol. Tanto es así, que presentaron unas fajitas y unos burritos que daban pena verlos…

"Creo que empezasteis mal y vamos a peor. A tan a peor que me dan ganas de echaros ahora mismo sin prueba de eliminación, ni de equipos, ni nada. Os pondría un delantalito negro a cada uno y os quedaría de 10", sentenció Jordi durante la valoración del ‘plato’. "Hay muy poca vergüenza, que en tanto tiempo no hayáis realizado algo más serio...", añadió Pepe. Por su parte, Samantha calificó el resultado como una “falta de respeto”. “Esto ha sido un pitorreo. No vamos a pedir valoración porque esto es una vergüenza", señaló la repostera. Eso sí, la bronca no tuvo ningún tipo de consecuencia.

En la prueba de exteriores, Paz Vega, la capitana del equipo rojo, creemos que quiso quitarse de en medio a los dos dolores de cabeza de esta edición: Antonia Dell’Atte y Carmen Lomana. De lo contrario, no se explica que las pusiera a trabajar juntas. Como era de esperar, la ex de Lequio y la ‘socialité’ acabaron enzarzándose en un auténtico duelo de divas.

"Me tienes harta, me tienes hasta las narices", le dijo la ‘socialité’ a su compañera, que no dudó en contestarle en italiano: "No seas hortera y cursi". La cosa no acabó ahí y mientras Carmen llamaba “maleducada” a la ex de Lequio, esta le pidió que se quitara de en medio recordando el episodio que protagonizó hace unas semanas: "Quítate tú y desmáyate otra vez".