Que Kim Kardashian ya no nos sorprende con sus looks de lo más estrafalarios no es ya ninguna novedad. Sin embargo, ahora, aparte de sorprendernos cuando se pasa de la raya entre lo 'aceptable' y 'hacer el circo' (que se pasa muchas veces), hemos encontrado un nuevo hobby: comparar sus looks con cosas. ¿El último? Un total look gris formado por unos leggings de material no identificado, top del mismo color (bien apretadito, que parecía que iba a salir corriendo en una bici en cualquier momento), una cazadora vaquera también gris y unos botines con tacón (¿adivináis el color?) sí, también en gris. De hecho, si se hubiera quedado quietecita en el bordillo de la acera ¡habría parecido un bolardo puesto por el ayuntamiento!

Gtres

No lo neguéis: si le ponemos una peluca ¡son clavados!

Agencias

Lo raro es que no haya elegido el modelito en algún color neón de esos que tanto le gustan últimamente: empezó con un vestido verde (de látex, of course. Porque ella eso del algodón lo debe de ver como de pobres) y peluca a juego, y desde entonces todo ha sido como el sueño de un 'power ranger': todo mallas y todo colores neón. ¡Y lo peor es que arrastra a su pobre hija...!

Gtres

Desde luego, su casa debe de parecer ahora mismo el tablero del parchís, porque ya no sólo se ciñe a la ropa, los complemento o incluso las pelucas: también le ha dado por llevar unos coches nada discretos. ¿El último en su colección? Un Jeep verde que debe de brillar en la oscuridad. ¡Lo que le gusta a esta familia llamar la atención!

