Si a Adara Molinero hay un adjetivo que la defina ahora mismo, es 'feliz': está embarazada de un hijo muy buscado y deseado, tiene una pareja (Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution') que la adora y apoya en todo. Además, tiene miles de seguidores que le ofrecen su apoyo a través de las redes sociales y le hacen ganar dinero como una instagramer más dentro del panorama de influencers patrios, y ahora, incluso, ha abierto su propio negocio. Sin embargo, a veces las hormonas de una embarazada hacen que una esté arriba y otras veces completamente abajo, y eso es lo que le pasó este fin de semana, cuando se sinceró en Instagram sobre lo que le pone triste de cara a dar a luz.

Adara no puede aguantar pensar en que su madre no va a ver crecer a su pequeño (ya publicó que será un niño), pero no por nada, sino porque la ex gran hermana vive en Mallorca (lugar de residencia de Hugo desde hace años) y su madre reside en Madrid, y así se ha lamentado en Instagram:

Sea como sea, seguro que, cuando nazca el bebé, su madre irá en más de una ocasión a visitarla durante una buena temporada (Mallorca no es Nueva Zelanda: no está en la otra punta del mundo), y además ya no es como antaño: ahora con las videollamadas (aunque no sea lo mismo), ¡se pueden compartir miles de momentos en un periquete! ¡Así que mucho ánimo, Adara!

La ex gran hermana, como decimos, está de enhorabuena, y es que está a puntito de abrir su propio negocio de estética en Palma de Mallorca: 'Adara Beauty', que parece estar retrasándose ligeramente, ya que, desde julio, el Instagram hecho 'ad hoc' para el negocio no ha vuelto a publicar nada...