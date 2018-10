Techi no está pasando por su mejor momento, aunque ella no lo sepa. Mientras ella está dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ajena a todo lo que ocurre fuera, le salen enemigos de debajo de las piedras. Vamos, que pone un circo y le crecen los enanos. El que fuera su novio, Alejandro, y al que dejó en directo mientras miraba a la cámara y se reía, ha vuelto a hablar para criticarla. Ha sido en 'Ya es mediodía' donde ha entrado por teléfono para poner fina a su ex. "Yo ya no estoy con Techi. Iba a entrar en directo por teléfono para apoyarla pero desde que la vi con Tony Spina me planteé dejarla", comenzaba diciendo. Pero la cosa no quedaba ahí... y añadía: "No llevábamos mucho tiempo pero me ha defraudado y ahora más con lo último que he visto. No quiero saber nada de ella".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque esta no ha sido la primera vez que Alejandro ha hablado en televisión. Cuando Techi tonteaba con Tony Spina, la puso a caldo en 'Socialité': "Me gustaría tener una conversación porque siento que se ha reído de mí en mi p*** cara". No solo quedaba ahí sino que incluso la amenazaba de cierta manera: "Tengo vídeos de Techi con los que la puedo dejar en mal lugar y los voy a sacar. Me estoy pensando en hacerlos públicos también".

Unas palabras que no dejan lugar a la imaginación. Y que se suman a las críticas que ha recibido por parte de la que fuera su amiga, Chabelita. La verdad es que motivos a la hija de la cantante no le faltan...

Telecinco

24 horas después de salir expulsada de 'GH VIP', Techi y su ex, que la dejó en directo para luego entrar en el 'reality' como concursante de pleno derecho, tuvo que ver cómo se liaban. La tensión entre ambos (o las ansias de venganza) creció tanto que acabaron haciendo 'edredoning' ante la incrédula mirada de todos sus compañeros, que no podían terminar de asimilar lo que estaban viendo (y escuchando). Y aunque muchos prefirieron pasar del tema, otros no lo hicieron. Sobre todo Suso, que calificó de "cerdada" lo que habían hecho.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero por si esto fuera poco, el resto de la casa se le ha echado encima tras meterse en la ducha con Asraf. Ambos comparten el privilegio de disfrutar una hora al día del baño después de que Chabelita le cediera su puesto tras ser expulsada. El Mister le pide la toalla, y ella, ni corta ni perezosa, entra en la ducha para dársela. Él se queda alucinado y no lo entiende. Le cuenta lo que ha ocurrido a Tony Spina, que le dice: "Es sed de cámara", mientras que él la tacha de "loca".

Telecinco

Pero Tony no es el único al que se lo cuenta, sino que también va a hablar con Omar. Más tarde, Omar va con Techi a pedirle explicaciones al modelo. La ex de Kiko Rivera se defiende diciendo que era una broma y que ni siquiera se ha metido en la ducha con él ni le ha visto nada. Pero Techi, muy enfadada, contraataca diciendo delante de todos los compañeros que sí que se lió con Isa debajo de las sábanas: "Me lo ha dicho Isa que te enrollaste con ella. Lo juro porque mi hijo muera".

Telecinco

Sus compañeros alucinan y no ven con buenos ojos sus palabras. Miriam da la cara por Chabelita, diciéndole que lo que está contando perjudica a la que fuera su amiga, que no le ha hecho nada. Y Techi responde: "Donde las dan, las toman". ¡La que se va a liar!