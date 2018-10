Que la vida del triunfito Luis Cepeda ha pegado un cambio de lo más radical es evidente. El artista gallego ha pasado de ser uno más en su ciudad natal, Ourense, a ser un cantante de lo más observado y mediático del territorio patrio. Pero amigos no todo es de color de rosa. Y es que si se pensaban que esto de la fama era algo fácil, se equivocaban. Y si no que se lo pregunten a Luis Cepeda que lo está viviendo, y de qué manera, en sus propias carnes. Tanto es así que el triunfito ha tomado una drástica decisión, sin precedentes, que ha dejado sorprendido a más de uno. Una decisión que refleja el altísimo precio que tiene la fama y que ha comunicado a través de sus redes sociales, mediante un escueto comunicado que apenas alcanza las sesenta palabras.

En un arrebato de sinceridad, el cantante de 'Esta vez' se ha armado de valor y ha hecho oficial su intención, ojo, cuidado... ¡de abandonar temporalmente su cuenta de Twitter! Ahí es nada. Pero tranquilos que todo tiene una explicación. Y es que Cepeda considera que en dicha red social hay "demasiado odio gratuito" y le da miedo "la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo". Por ese motivo, el cantante está decidido a cortar por lo sano, echar el cierre y a otra cosa mariposa.

Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira 😘 — Luis Cepeda (@cepedaoficial) October 1, 2018

Aunque, ¿cuál es el motivo de tan radical decisión? Pues el motivo no es otro que dos tristes pero carísimos sándwiches. ¿Flipando, no? Pues nosotros también. El caso es que, recientemente, el cantante ha pagado la friolera de 17,30 euros para saborear dos bocadillos, supuestamente veganos, que contenían salmón y atún. Algo que no ha gustado demasiado al cantante y lo ha querido denunciar en Twitter haciendo gala de su sentido del humor. Pero las críticas y los miles de comentarios en su contra no se han hecho esperar y claro, a Cepeda no le ha quedado otra que disculparse públicamente por enésima vez.

Pero tranquilos fans de Cepeda porque no está todo perdido. Si el cantante quiere tirar la toalla con su cuenta de Twitter, no se plantea hacer lo mismo con su cuenta de Instagram. Y es que hace nada ha compartido un vídeo, mientras canta una canción inédita, que contiene un mensaje de lo más revelador. "El caso es que ya sé cómo olvidarte, sin embargo no encuentro el instante". Y sigue con "voy a hacerte una canción por última vez que la deuda entre tú y yo se suelde". Sí, lo habéis acertado. Una letra de lo más profunda con la que se estaría refiriendo a Aitana Ocaña. Pero, ¿de qué deuda habla? ¿Acaso la cantante de 'Teléfono' le prestó dinero para comprarse sus bocadillos veganos? El caso es que su triunfal romance podría estar atravesando un momento un tanto delicado y, por ese motivo, Cepeda habría querido sorprender a su chica dedicándole tan romántica serenata. ¿Volverá el gallego a conquistar el corazón de la catalana?