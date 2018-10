¡Sumamos un nuevo capítulo a la guerra que mantienen David Bisbal y Rosanna Zanetti contra Elena Tablada (y viceversa)! Cuando parecía que ya estaba todo dicho, la modelo venezolana ha colgado un largo texto en su cuenta de Instagram en el que, sin necesidad de ser muy avispado, se puede intuir que está dirigido hacia la ex de su marido, acusándola básicamente de faltar a la verdad. “A menudo veo cómo las mentiras son fáciles de lanzar y peor aún, ¡de extenderse! Lo fácil que es para algunos tratar de lesionar la dignidad de las personas a base de injurias, sin pestañear siquiera”, comienza diciendo sobre una imagen en la que aparece el mensaje “be a nice human”.

“El tiempo me ha demostrado que las mentiras son las herramientas de quien NO tiene la razón, y que “quien de otros habla mal, a sí mismo se condena” ya que la mentira se pone en contra de quién la inventa. “Hay una cosa más temible que la calumnia: LA VERDAD”. Porque la mentira dura hasta que la verdad florece”, añade Zanetti. ¿Contestará Tablada o cesarán de una vez las pullitas públicas?

Para encontrar el origen de este cruce de acusaciones nos tenemos que remontar a finales de agosto, cuando Rosanna compartió una fotografía desde la Feria de Almería en la que aparecía junto a la pequeña Ella. Los internautas le afearon el hecho de que ambas llevaran el mismo vestido, ya que podría entenderse como una provocación hacia la madre. “Es mi tercer año yendo a la feria con Ella y desde entonces me había pedido un vestido igual al mío. Esta vez fue posible y la chiquitica estaba súper feliz", explicó la venezolana ante el revuelo suscitado.

Instagram

La cosa no quedó ahí y desde la cuenta oficial de la marca de ropa que posee Elena Tablada, Etna, le lanzaron un mensajito envenenado: "¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre".

Ante esto, Rosanna se lamentó de que se escribiera ese mensaje en redes cuando no había recibido ninguna queja en privado por parte de ninguno de sus progenitores. “La foto la subí yo porque me parecía muy bonita y era un momento especial. Tenía autorización de su padre (quien también publicó lo mismo en sus redes) y respeta completamente su identidad e intimidad”, sentenció.

Cuando parecía que la cosa estaba mucho más calmada, el pasado fin de semana Elena Tablada visitó el programa ‘Viva la vida’ y destapó de nuevo la caja de los truenos, desvelando que la relación con el padre de su hija se ha vuelto “insostenible” después de la polémica surgida a raíz de la fotografía. "Yo no escribí lo que se publicó en el perfil de 'Etna', sino que lo subió alguien del equipo que lleva las redes sociales", explicó la diseñadora. "Yo tan solo le pedí a Rossana que no subiera fotos con Ella porque crea polémica y no quiero problemas".

Telecinco

Sin embargo, David Bisbal, a través del periodista Aurelio Manzano, desmintió que el origen de su mala relación se deba a la dichosa foto. "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", sentencia Bisbal. "Es incierto que tengamos mala relación por culpa de Rosanna”. Además, el cantante considera que el conflicto se origina por "la personalidad de Elena y por su educación", y la invita a "ganar dinero de otra forma y no haciendo daño a su familia".

Unas palabras de las que se ha defendido Tablada, como no podía ser de otra forma, a través de Instagram. "Ayer en ‘Viva la vida’ concedí una entrevista gratuita en la que hablé sobre mí y mis sentimientos… Sin faltar el respeto ni desprestigiar a nadie, como me caracteriza. Lo mejor que tengo en mi vida es mi hija y después la educación que me han dado, luego mi personalidad. Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella”, señala en uno de sus Stories.