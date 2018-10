Es la segunda vez que se presenta a un concurso de belleza y por fin ha conseguido su sueño: ser Mister España y representar a nuestro país en Mister Mundo. Daniel Torres, desde muy pequeño se aficionó a los certámenes de belleza, y se ha preparado concienzudamente para llegar a ser Mister. El malagueño, de 28 años con 1,88 metros de altura y 80 kilos, representará en Manila a España en Mister Mundo. Le encantaría seguir los pasos de otro guapo, Jorge Fernández, que también fue Mister España, y triunfar como lo ha hecho el vasco en televisión.

Por fin has conseguido tu sueño de ser Mister España.

Sí, en 2014 me presenté a Mister Internacional y quedé entre los finalistas. Ahora he conseguido ser Mister España.

¿Qué te animó a volver a presentarte?

Me quedé con la espinita de ganar. Por eso, me volví a presentar. Dije que este año era el mío y me volví a presentar en Mallorca. Quiero traer el título de Mister Mundo, que solo lo ha ganado un español, Juan García. Sabía que tenía muchas posibilidades porque llevaba tiempo preparándome. Sabía lo que tenía que hacer para ganar porque tengo una trayectoria. Me sentí muy cómodo en el certamen. Era mi sueño.

Por cierto, ¿conoces a Juan García?

Sí, en Miss España hace unas semanas en Rota (Cádiz), porque él era jurado. Solo le conocía de vista en Málaga.

"Me gustaría seguir los pasos de Jorge Fernández y ser presentador", reconoce el nuevo Mister Mundo España. L. M. Gómez Pozo

¿Te ha dado algún consejo?

Que me prepare y disfrute de la experiencia. De todas formas, tenemos una charla pendiente.

¿Te consideras el más guapo de España?

Sé que feo no soy, pero tampoco me considero guapísimo. Me cuido bastante, me quiero y estoy seguro de mí mismo. Creo que el certamen no lo gana el más guapo.

¿A qué te dedicas?

Trabajo en una empresa de seguridad en Málaga y además soy escolta privado.

"Mi novia y yo hemos tenido nuestras idas y venidas. Ahora llevamos 5 meses", reconoce Daniel Torres. 123 L. M. Gómez Pozo

¿Vas a dejar tu trabajo por el título?

¡No! Quiero compaginarlo hasta que pueda. Hay que ir poquito a poco y que los caminos se me vayan abriendo.

¿Qué te gustaría hacer?



Me encanta tanto el mundo de la moda, la televisión y la interpretación. Me encantaría presentar un programa de televisión, porque uno de mis referentes es Jorge Fernández, que lleva muchos años presentando “La ruleta de la fortuna” (Antena 3). Me encantaría acabar como él.

¿Tienes pareja?

Tengo novia. Ella tiene un miedo de que vaya teniendo éxito y la deje de lado. Sé que me quiere y tiene miedo. Ella está muy contenta de que haya conseguido mi sueño. Desde el primer momento me ha apoyado.

"Mi novia está contenta porque he conseguido mi sueño, pero tiene miedo", confiesa Daniel. L. M. Gómez Pozo

¿Cuánto lleváis?

Siempre hemos estado con idas y venidas. Ahora llevamos cinco meses seguidos y espero que sea para siempre.

¿Eres celoso?

No soy un hombre celoso.

A principios de septiembre, Daniel Torres consiguió su sueño en Palma de Mallorca cuando le nombraron Mister España. Allí coincidió con Eli Tulín, Miss Mundo España 2017, que ha dejado la corona hace unas semanas. El malagueño le pidió consejo a Eli cuando ganó: "Me dijo que me preparara mucho para el certamen internacional". En Manila, Daniel en la prueba de talento va a hacer un ritmo de una canción de Semana Santa.