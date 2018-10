Si hay algo que nos gusta de nuestros famosos es esa capacidad de romper un poquito el muro que construyen para proteger con recelo su vida privada y dejarnos ver partes de la misma que hasta el momento, eran todo un misterio. Como, por ejemplo, Nagore Robles. La colaboradora de Mediaset ganó 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' la pasada noche de lunes, y se sintió tan a gusto con sus compañeros (Mar Segura, Ismael Beiro, Ivonne Reyes y Miguel Temprano) que decidió contarles parte de su juventud, sus relaciones y hasta sus inicios con Sandra Barneda, algo que hasta el momento no habíamos conseguido que desvelara ninguna de las dos...

Según contó Nagore, ella, de joven, tuvo novios, pero siempre se había sentido algo incompleta: "Siempre tuve parejas chico, y hubo una temporada que me sentía rara, estaba desilusionada", afirmó, pero pronto añadió: "(pero) me crucé con una mujer en Ibiza. No quería que acabara el verano y pensé que sentía más".

¿Y sus inicios con Sandra Barneda? Nos enteramos de que estaban juntas cuando nuestros compañeros de la revista Diez Minutos publicaron unas fotos de ellas de lo más acarameladas en 2016, y desde entonces las dos han preferido vivir libremente su amor, aunque tratando de no mezclar su trabajo de cara al público en la tele con su vida privada. Ahora, sin embargo, Robles ha decidido contar cómo ocurrió todo.

"La conocí trabajando, ella como presentadora y yo como colaboradora. Un día la vi súper nerviosa, me acerqué a ella y le dije ‘lo has hecho súper bien’, y entonces ella me sonrió, yo a ella también… y semana a semana era como nuestro propio reality, fuera de la casa. Entre nosotras había otro reality en el que nos veíamos cada domingo", contó Nagore refiriéndose a cuando se conocieron en el plató de Gran Hermano y, por las pistas que dio, nos imaginamos que sería en GH VIP 4 concretamente...

"Había muchos prejuicios por parte de las dos, había muchos miedos por el qué dirán, y trabajando juntas es complicado", señaló la colaboradora con una apertura hasta ahora inaudita en ella. "Cuando sientes tanto y te quieres tanto al final las cosas salen, pero no es fácil", añadió con una sonrisa mientas pensaba en Sandra. ¡Qué bonito!