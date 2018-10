View this post on Instagram

Hoy Justo hacen 17 años que nos “conocimos” . Parece que fue ayer cuando la mayor aventura de mi vida me miraba cara a cara, y decidí junto al apoyo de mi familia, que si! que adelante!! Continuos nervios y emociones pasando pruebas de todo tipo que no tenían sentido (o tenían TODO el sentido) que en aquel momento, y también ahora, serían difíciles explicar. Solo se que todo cuanto hemos andado sigue navegando con el mismo amor, y cada día estoy más agradecida a la vida y a vosotros!! Cada momento es único, y aquel día España miraba a 16 personitas que tan solo focalizaban en trabajar muy duro para ser nuestra propia mejor versión, con cero competitividad y 1000x1000 en cariño y apoyo entre nosotros. No cabe duda que nos cambio completamente la vida. Con sus subidas y sus bajadas, pero cada día más agradecida y más consciente del tan inmenso amor que he recibido. Con eso me lleno GRACIAS para ti que me lees. Que siempre estás pase lo que pase. Muchísima luz para todos!!! sabiduría !!! AMOR Y SALUD!!