La pasada semana, Ángel Garó se veía obligado a salir de la casa de 'Gran Hermano VIP' para enfrentarse a un juicio contra su ex pareja, Darío Albelaira, que interpuso contra él una denuncia por presuntos malos tratos. Ahora hemos podido saber que el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ya ha dictado sentencia. El concursante de GH se enfrentaba a una pena de hasta 20 meses de prisión por la denuncia de su ex pareja. Durante la vista, el humorista negó en todo momento que pegara, agrediera y lanzara por las escaleras quien en aquel momento era su novio. Ahora, el humorista ha sido absuelto.

Según ha confirmado el letrado defensor del artista, a Garó se le absuelve de los hechos por los que se le acusaba, al considerarse en la sentencia que el denunciante incurrió "en numerosas contradicciones e imprecisiones que no permiten esclarecer ni concretar con claridad lo ocurrido". La sentencia, a la cual ha tenido acceso 'Jaleos', añade: "Por ello, considera este juzgador que las lesiones que presenta el perjudicado no se puede determinar cómo se han producido, si las mismas se originan por una acción directa del acusado mediante un empujón, si las mismas poseen una etiología accidental y por ende desafortunada, por un mero traspiés, ni tampoco se puede situar si esta caída o empujón se produce en las escaleras de caracol que comunican la zona de la terraza con la zona del salón, o se producen en las escaleras que dan acceso a la vivienda tras la puerta de la entrada principal, o si se producen en una escalera de caracol de obra diferente. No existen testigos presenciales directos que hayan podido presenciar la caída accidental, el empujón ni los golpes o agresiones que haya podido sufrir el perjudicado, quedando por todo ello reducida la cuestión a las versiones claramente contrapuestas mantenidas por las partes. Las costas del caso se pagarán de oficio".

Gtres

En materia de responsabilidad civil el Ministerio Fiscal solicita 1.830 euros, y la Acusación Particular 1.997'37 euros por las lesiones sufridas por Darío. En la sentencia consta que Ángel Garó tenía antecedentes penales no computables. Esta sentencia, favorable al humorista Ángel Garó, se puede recurrir.