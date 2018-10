Desde que arrancó 'GH VIP 6', Asraf Beno se convirtió, para sorpresa de todos, en uno de los grandes protagonistas de la edición. ¿El motivo? Su incesante tonteo con Chabelita. Aunque ambos aseguraron que no había habido más allá, muchos pensábamos que ahora que lo de la joven y Omar ha muerto 'definitivamente', ella se vengaría liándose con el míster fuera de la casa. Sin embargo, Antonio Tejado ha pasado los últimos días en 'Sálvame' asegurando que "no hay ninguna mujer en la casa que le pueda gustar a Asraf", insinuando que la orientación sexual del joven es otra. Y ahora ha sido Kiko Hernández, a través de una carta escrita por una supuesta ex novia del modelo, quien ha dado más detalles sobre el tema.

Ha querido destapar la intención del míster de llevar a cabo algún montaje dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, durante las últimas horas, un rumor recorre las redes: Asraf Beno sería el ex novio de Miguel Vilas, ex concursante de 'Gran Hermano 17'.

"Hola, soy una ex engañada de Asraf. Me parece increíble que vaya con una imagen de macho ibérico. Me tuvo engañada mucho tiempo, ¡él es ex novio de Miguel Vilas ex concursante de Gh! Su relación empezó en marzo del 2017. Se conocieron en una agencia de modelos", explica la supuesta ex novia. Según la carta, Asraf siempre decía que eran amigos, pero la supuesta novia empezó a notar "cosas raras" entre ellos y un amigo del modelo lo confirmó. "Es una relación que mantuvieron oculta por la religión de Asraf. Así como supongo estuvo conmigo para aparentar lo que no es hasta que lo pillé y me puse en contacto con Miguel y él me dijo que estaba loca y el tiempo al final me dio la razón. Os está engañando en el concurso! Los amigos más íntimos de Asraf lo saben porque él lo contó".

Y la telenovela parece que tiene más capítulos. Según Amor Romeira, ella misma pudo leer una conversación en la que Asraf escribía al influencer Aless Gibaja para invitarle a salir. ¡Seguiremos informando!