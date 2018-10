En la noche del lunes durante la última hora de 'Gran Hermano VIP', hubo un indiscutible protagonista, alguien que curiosamente ni si quiera forma parte del 'reality'; Carlos Lozano. Bueno, no forma parte del 'reality' como concursante, pero lo cierto es que es una pieza clave en el concurso por el enfrentamiento entre sus dos ex; Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Así que anoche el presentador se presentó en Guadalix con una intención clara: poner todos los puntos sobre las íes y aclararle todo a las dos: a Miriam que no se deje influenciar por los comentarios de Mónica (ni de lo que ésta les va diciendo al resto de sus compañeros para malmeter), y a Mónica que le deje vivir tranquilo su relación con Miriam.

Carlos acusó a Mónica de llevar "14 años jorobándole la vida", le pidió que dejara de meterse en su vida, la llamó "mala gente", "mentirosa" , "cínica"... Se despachó a gusto. Pero sus formas no gustaron nada a espectadores y compañeros de profesión, y así se lo han hecho saber. La propia Ana Rosa Quintana, que le ha invitado a su programa a hablar de la situación, ha estallado; "No se puede hablar así a una mujer".



"Ella mantuvo la calma", le achacaba, "fue más lista que tú. Tú perdiste los papeles, eso está muy mal, Carlos", añadía. "A mí eso me agrede", confesaba la presentadora. Algo a lo que todos sus compañeros de Telecinco le han dado la razón, incluso él mismo... "Se me fue de las manos. Exploté", dice Lozano. "No puedo con las mentiras y todo este culebrón", aseguraba, al parecer, arrepentido.

Ahora asegura estar "triste", pero ha explicado que "estaba destrozado". "Cuando ponen a una persona a la que amo mucho de frente... exploto", ha contado. "Estuve agresivo, gritando, pero era todo el daño que tengo dentro".