Mónica Hoyos, desquiciada por culpa de Miriam Saavedra

El drama se cierne sobre Mónica Hoyos. La ex de Carlos Lozano está al límite y así se lo ha hecho saber a sus compañeros. La entrada de su ex a la casa y la tremenda discusión que tuvo con él han dejado a Hoyos destrozada. Además, recordemos que también entró Miriam a la bronca convirtiendo la sala del más allá en un campo de batalla. "Vengo a quitarme una costra que llevo dentro desde hace tiempo, porque ya está bien", decía Lozano mientras ella hizo oídos sordos: "Carlos, no vengas así, porque yo tengo ya muchas cosas en la cabeza en un encierro como para que vengas en este plan". El presentador la acusó incluso de tener la culpa de que no se hable con su hija. ¡Muy fuerte! "Tú eres muy mala gente. Yo contigo no hablo nada más que de mi hija. Olvídate ya. ¡Llevas 14 años jodiéndome la vida!", le dijo muy enfadado su ex.

Si a esto sumamos lo que escuchó el otro día por la noche en el jardín, entendemos que esté al borde de la locura. Mientras estaba hablando con Makoke, Suso y cía se escuchó perfectamente como desde fuera gritaban: "¡Miriam ganadora!". La cara de Makoke era un poema por la sorpresa que se llevó. Mónica hacia ver que no le había afectado pero nada más lejos de la realidad. Llena de sarcasmo dijo mirando a cámara: "Ole, totalmente de acuerdo, gastaros la pasta para que se quede".



Pero puso rumbo al confe y se desahogó: "Me está haciendo la vida imposible. Y no voy a permitir que fuera se vea que ella es víctima de la gente de la casa cuando no tiene problemas en insultar, eso no es que la den de lado".

Antes de irse a dormir, se puso al lado de Suso, mientras este estaba metido en su cama, para hablar de lo ocurrido. El ex de Sofía le decía: "Tienes que intentar desconectar de alguna manera, aunque no sé cuál porque se lo tiene muy bien aprendido (refiriéndose a que Miriam está marcándose el papel de su vida). Pero su compañera solo quiere que se vea la realidad "del sufrimiento que estamos viviendo".



Todo parecía calmarse hasta que llegó la noche de nuevo. Mónica entró en bucle hablando de Carlos, a quien culpa de su mala relación con Miriam: "Él es el que fomenta todo esto. Ha hecho un espectáculo". Suso, su gran confidente, quiere saber si va a abandonar la casa; "no lo sé", responde ella.

Totalmente desquiciada y llorando a moco tendido, Mónica se queda hablando sola: "Esta señora (Miriam) es una sinvergüenza. Es mala persona. Me tengo que ir. No puedo estar aquí así. ¡Qué humillación me has hecho pasar (Carlos)! ¡Qué hablas puto loco! Tu mierda de relación me importa un carajo". Después, intenta calmarse para dirigirse a su hija: "Lo siento pequeña".



Veremos si esta noche en 'GH VIP: Límite 48 horas' finalmente decide abandonar o continúa en la casa para desenmascarar a su archienemiga.