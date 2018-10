El amor nace en la casa de 'GH VIP' como las amapolas en el campo. Todos los años somos testigo de alguna que otra carpeta, pero es que en esta edición no damos a basto. Además del conato de romance entre Chabelita y Asraf Beno, hay dos parejas más que ¿asentadas? Por un lado, Aurah Ruiz y Suso Álvarez; y por otro, Techi Cabrera y Omar Montes, con la que aún seguimos alucinando. Y claro como harían en el exterior, Aurah y Techi han tenido una conversación de lo más seria en el salón de la casa. Las dos han coincidido en que se están encariñando mucho de sus nuevos churris, hasta el punto de acabar hablando de cómo ven sus relaciones en el futuro cuando el 'reality' llegue a su fin, aunque para eso todavía quedan unos meses.



"A mí me nacen los sentimientos", aseguraba Techi para intentar autoconvencerse de que su romance con Omar no es ninguna traición a su amiga Isa Pantoja. "No son montajes. Soy una persona impulsiva y soy así, metralleta. Mira lo de Alberto Isla, actúo por impulso", añadía la exmujer de Alberto Isla asegurando que tiene "sentimiento, lo digo de corazón".

Telecinco

¿Hay o no hay futuro fuera de la casa?

Al parecer, Techi no es la única que está tomando cariño a Omar. El cantante también está sintiendo "mucho cariño" a la ex de Kiko Rivera, aunque reconoce que le da algo de miedo porque "cuando salgamos fuera, ¿qué pasa?". Pero, la que fuera amiga de Chabelita no tiene ningún problema porque cree que su vida y la de Omar podrían encajar a la perfección: "Me mola el rollo que lleva, dice que va al cine con su hijo, yo también hago eso, me dedico a mi hijo. Me mola un chico con niño, que sea padrazo como él cuenta que es".

Sin embargo, la canaria no lo ve tan claro como su amiga. Aurah se está pillando de Suso pero es más fría y realista. "Hay que mirar las vidas de cada uno", explicaba ya que su vida es muy complicada. Como todos sabemos, Aurah vive por y para su hijo Nyam, que padece una enfermedad que le ha tenido ingresado prácticamente desde que nació. Aunque Suso se derrite con ella y le ha dicho que la quiere cuidar "24 horas aquí y 24 horas fuera".