Abraham García confiesa que se acostó con su mejor amigo

Si hay algo que caracteriza a Abraham García es su espontaneidad, salero y, básicamente, que es un sinvergüenza (en el mejor sentido de la palabra, claro). El ex superviviente ha querido contestar, de una vez por todas, y sin tapujos ni filtros, a todas las preguntas hechas por sus fans a través de las redes sociales, y para ello ha grabado un vídeo en su canal de MTMad ('Superfresh') que no dejará indiferente a nadie. ¿Por qué? Porque Abraham ha subido la temperatura hablado de sexo, hombres, mujeres... y unas cuantas intimidades. De hecho, es un vídeo muy esperado por sus seguidores (en especial masculinos), porque ha confesado que puede haber una puerta abierta a la bisexualidad... ¡por fin!

Abraham no se ha cortado ni un pelo (como si alguna vez lo hubiera hecho) y ha respondido con todo su morro a la pregunta de si es bisexual: "Pregunta muy típica. Estoy en ello...", contesta con cara de pillo. ¿Y ha a algún hombre que le haya gustado ya? "Esto me lo preguntan mucho, pero desgraciadamente no. Sí es cierto que yo, cuando veo a un hombre, no tengo prejuicio en decir si es guapo, si está cachas, si tiene buena pinta... pero no, todavía no me he sentido atraído por un hombre". ¡Vaya! Eso sí, ha dicho algo que a Jorge Javier Vázquez le va a dar un parraque cuando se entere: "¿Mi 'crush'? ¿No lo tenéis claro todavía? Mira: el día que yo me declare y diga que soy gay, Jorge Javier, prepárate. Voy a ser tu mayor perdición, y lo sabes". ¡Guau!

Por el momento, sin embargo, está centrado en las mujeres (aunque reconoce que últimamente en el terreno sexual sufre de sequía... lástima), y esto es lo que tiene que tener para conquistarle: "Ser una mujer natural amable... me gustan mucho las mujeres avispadas. Una mujer que venga con su naturalidad lo tiene todo ganado". ¿Y con cuántas se habrá acostado? "No soy tan tonto como para andar contabilizándolo. Con muy buenas mujeres, y de algunas no me voy a olvidar en la vida, pero no lo voy contando".

Otra de las preguntas que más nos ha gustado es si se ha acostado con Oriana Marzoli, porque eso explicaría muchas cosas, y él no se ha cortado: "Esta pregunta me encanta, porque es la que deriva en por qué nos llevamos como el perro y el gato. No, no me he acostado con Oriana, y creo que ese es el problema: la tensión sexual no resuelta. Me pone muy cachondo, creo que está muy buena, a pesar de su forma de ser, pero a mí me pone. Por eso creo que estamos ahí todo el día chocando".

Pero si hay algo reseñable de ese vídeo de preguntas y respuestas es la confesión de su primera vez, que para él fue muy especial, pero no fue perfecta: "Os lo voy a contar: mi primera vez fue un trío con mi mejor amigo. Y fue la cosa más maravillosa del mundo. Aunque la mujer no era igual la más adecuada del mundo o la que yo hubiera querido encontrar, no pasa nada: se portó tan bien y nos enseñó tanto... Era mi vecina de abajo. Era mucho más mayor que yo, pero era súper enrollada, y la convencí para que nos desvirgara a mi amigo y a mí a la vez". ¡Está claro que desde jovencito ya apuntaba maneras...!