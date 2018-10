View this post on Instagram

Cantar por Whitney Houston, actuar junto a mi pequeña Nerea y el precioso elenco de actrices/actores y cantantes que forman el musical de @lallamada_ todos los miércoles de Octubre, en total 5 funciones. ¿Quien diría que no? 🤷🏼‍♂️🙌🏼💛 Parecerá mentira pero conozco a los músicos, a la gente de Produccion y redes sociales... no me falta nadie por conocer en este Teatro Lara. Ya es en familia. Como lo voy a disfrutar y que ganas tengo del estreno. Gracias @javviercalvo y @soyambrossi por todo lo que hacéis por mi, por darme los mejores consejos y por querer lo mejor para mi. A buen entendedor pocas palabras bastan 💛Gracias