Kiko Matamoros responde al mensaje de Makoke en 'GH VIP'

Han pasado ya varias semanas desde que comenzó 'GH VIP 6', y las fuerzas comienzan a flaquear respecto a los sentimientos de los concursantes. Una de las que ha tenido un bajón ha sido Makoke, a quien ha afectado la soledad del encierro. Le ha dado por pensar y se sentaba en el Confesionario para mandar un tierno mensaje a su ex, Kiko Matamoros, a a quien recordemos dejó semanas antes de entrar en el 'reality' después de recibir una información de que Kiko le habría sido infiel, además afirmó por activa y por pasiva que no quería saber nada de él ni, por supuesto, se le pasaba por la cabeza volver... Por lo que aún sorprende más este momento tierno.

"Quería mandarle un mensaje a Kiko. Quiero que sepa que me acuerdo mucho de él y que le quiero mucho. Yo en parte estoy aquí por aquel... Le voy a querer siempre y, pase lo que pase, tenemos algo en común maravilloso y 20 años muy bonitos. Aunque no hable de él, que no piense que me he olvidado", empieza diciendo Makoke, aunque una cosa la tiene clara: "Esto no quiere decir que haya marcha atrás. Estoy a gusto y fuerte, pero creo que le debo un mensajito y decirle que me acuerdo de él, y que no le he sacado de mi corazón ni le voy a sacar nunca. Le deseo que sea feliz". Un mensaje con el que el colaborador se emocionó en plató, y del que ha querido hablar en 'Sálvame'.

Telecinco

Aunque pudiera parecer que Kiko quisiera volver con Makoke, el colaborador ha dicho que no, igual que ella. Pero eso no significa que le tenga un cariño enorme porque es la "mujer de su vida", además asegura que se mantienen un respeto mutuo que quiere que dure "siempre".

Añade también que puede estar tranquila porque no va a ir a Guadalix, como han hecho otros ex, ya sea en persona o vía telefónica, como Carlos Lozano y Alejandro, el exnovio de Techi.

Telecinco

Pero Kiko no solo ha hablado de Makoke, también de la relación con su hija Laura Matamoros. Jorge Javier Vázquez ha contado que en el programa 'GH VIP: Límite 48 horas' padre e hija se abrazaron en varias ocasiones, sorprendiéndole gratamente. Matamoros ha explicado que su relación con Laura "nunca ha sido tan mala como se puede creer", si ha parecido así ha sido por culpa de su hijo Diego, que la tenía "mediatizada". Y añade: "La quiero muchísimo, incluso creo que me quiere ella más a mí, es muy cariñosa".