Dulce ha sobrepasado su límite. La exniñera de Isabel Pantoja no aguanta más. En estas últimas semanas ha tenido que hacer frente a las llamadas de la que fuera su jefa, que utilizó para criticarla duramente en público. Incluso llegó a decir que lo que tenía que hacer era marcharse con sus hermanos a Barcelona, de donde es oriunda, y dejar en paz de una vez a su hija. Y parece que le ha hecho caso, tal como ella dice: Isabel es Dios y lo que dice va a misa. Aunque esta frase siempre la ha dicho en tono irónico, al parecer lleva razón, ya que ¡dicho y hecho! Dulce va a hacer las maletas para irse de Sevilla y viajar hasta Barcelona, donde se quedará a vivir.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Así lo ha contado Antonio Rossi en 'El programa de AR'. "Dejo Sevilla y me voy a Barcelona a hacer vida con mi familia", ha contado Rossi hablando como si fuera ella. No obstante, no es una noticia que pille por sorpresa porque ella ya lo dejó caer hace unos días: "Si me tengo que ir del todo y alejarme de mi niña para que esté con su madre, lo haré", confesaba en 'Sábado Deluxe'. Sin embargo, esta distancia física no significa una distancia emocional con Isa, ya que lo que tiene con ella "no se va a romper nunca". Asegura que cuando la necesite, allí estará, a su lado, como siempre.

Telecinco

¿De qué vivirá Dulce si deja la televisión?

Aunque ya no vivía con Chabelita en Sevilla, Dulce quiere dejar el campo libre para que se reconcilie con su madre. Un acercamiento que le da miedo, tal y como contó en 'Sábado Deluxe', tiene miedo a que Isa la eche de su vida si finalmente acerca posturas con su madre.



Por el momento, lo que sabemos es que han pasado un día juntas en Cantora, donde no se quedará a vivir porque ha decidido mudarse a Madrid tras su expulsión de 'GH VIP'. Pero, si deja la televisión y se aleja del clan Pantoja, nos preguntamos: ¿de qué vivirá la niñera? Según han explicado, Dulce vive "de una pensión que le queda por haber trabajado porque tiene una invalidez casi permanente para ejercer su profesión".