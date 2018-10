Olga Moreno responde a las demandas de Rocío Carrasco

Olga Moreno recibió un regalo envenenado el día de su cumpleaños. El pasado 3 de octubre, la mujer de Antonio David Flores, que cumplía 43 años, se despertaba con la noticia, publicada en exclusiva por la revista 'Diez Minutos', de que Rocío Carrasco, la exmujer de su marido, la había demandado por partida doble. El juzgado acababa de admitir a trámite dos demandas que la hija de 'La Más Grande' interpuso antes del verano a Moreno por las manifestaciones realizadas en sus últimas entrevistas en las que, según Rociíto, cuestionaba seriamente su papel de madre. Tras su admisión, las demandas han sido trasladadas al fiscal y Rocío pide más de 100.000 euros.

Rocío, que cuenta con el apoyo incondicional de su marido, Fidel Albiac, entiende que Olga vulneró su derecho al honor, y a la intimidad personal y familiar en dos ocasiones. La primera fue antes de su boda con Fidel Albiac, en septiembre de 2016, y la segunda, el pasado abril, cuando en una nueva entrevista en defensa de Antonio David, volvía a cuestionar a Rocío. Olga ya ha sido informada de las demandas que le ha interpuesto Rocío, a las que deberá responder en un plazo de veinte días.

Como cada día, y el día de su cumpleaños no iba a ser menos, Olga acudió a su tienda de ropa 'Olé & Amén' en Málaga. A su llegada a su boutique, la mujer de Antonio David recibió las felicitaciones de los reporteros. "Estoy muy contenta" afirmó.

La mujer de Antonio David, con un look informal con vestido sudadera, zapatillas deportivas y riñonera a la última moda, no evitó contestar a la pregunta de si estaba preocupada por las demandas que le había interpuesto Rocío Carrasco, Olga fue clara. "No, yo no he dicho nada malo así que a eso no le he echado ni cuentas" contestó.

Olga se siente muy respaldada por su marido, con quien tiene una hija, Lola, que cumple seis años el 26 de diciembre, y por Rocío y David, los hijos que Antonio David tuvo con Rocío Carrasco. La familia al completo acudió, el pasado 30 de septiembre, a la boda de Ortega Cano con Ana María Aldón.