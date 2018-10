Samira jalil siempre se ha jactado de ser una belleza natural: en sus días de 'Mujeres y Hombres y viceversa' siempre se negó a pasar por quirófano, no quería ser una mujer más polioperada, ella quería ser natural como la vida misma... y mira tú por donde, ¡es la última famosa que ha contado que se ha puesto pechos! "Al final acabé escupiendo para arriba y me cayó en todo el jepeto, pero porque realmente lo necesitaba", ha señalado ella misma, y es que al hacer tanto deporte, cada vez tenía menos pecho. La ex viceversa ha aprovechado su canal de MTMad para hacerse saber a sus seguidores que, efectivamente, se ha operado, y ha querido dar consejos a todas esas 'followers' que le han pedido consejo, porque lo cierto es ¡que le han quedado súper naturales!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

"Conforme iban pasando los años consideraba que quería estar mejor y más buena, y dije que quería operarme para estar más buena de lo que estaba. Son algo grandes, pero me gustan. Dependiendo del día, me las veo más grandes o menos", ha afirmado. Vamos, que son grandes, y es que con las cifras que maneja, es normal que se las vea así: se ha puesto una 95C, y para ella eso significaba ponerse "360 gramos en cada pecho". Casi ná'.

Mediaset

Además, Samira ha entrado en detalles mientras se manoseaba los pechos en pantalla: "Me operé por el pezón, con proyección media y prótesis redonda. Además, me la puse por delante del músculo, por eso yo tengo una caída más natural. La gente que se pone la prótesis por detrás, cuando mueve el brazo, se le mueve la prótesis a los lados, y tienen un espacio más pronunciado entre los pechos", señala antes de añadir: "Yo os recomiendo que os operéis por el pezón porque, según dijo mi cirujano, el 90% de las mujeres tiende a aumentarse los pechos otra vez con los años, porque bajan y se los ven más pequeños. Y eso de que operarse por delante es peor porque luego la mama se cae... mentira, por delante o por detrás del músculo se va a caer, porque es lo que tienen los cuerpos y la gravedad, que no nos vamos a quedar toda la vida con estos cuerpazos".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

¿Algún consejo para las que ya lo tengan súper claro? Sí: que se informen muy bien de quién les opera y que no se desesperen con el postoperatorio, porque es algo pesado: "Lleva un proceso de masajeo, de cuidados... de verdad, chicas, hay que cuidarlo muy bien porque es importante". Y no os vengáis arriba aunque os encontréis bien: "Yo me operé un martes y el domingo ya estaba trabajando, y así me pasó: el martes me siguiente me tuvieron que sacar tres jeringas de líquido, y la cicatrización tardó más, pero todo por culpa mía. No seáis tan locas como yo".