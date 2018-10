Tras pasar por el altar, todo ha sido jolgorio y alegría en la familia Ortega-Aldón. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado 30 se septiembre, y tras una multitudinaria ceremonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en una preciosa finca, la familia pudo celebrar que, tras varios años juntos, Ana María y José ya eran marido y mujer. Ana María le ha dado grandes alegrías al torero: le ha apoyado en su carrera, le ha dado su primer (y, por el momento, único) hijo biológico y siempre ha tenido un gran respeto por su familia, en especial por la que fue su mujer desde 1995 hasta 2006: Rocío Jurado.



De hecho, tanto ha sido su respeto que, en lugar de quedarse su ramo de novia o tirárselo a sus amigas y familiares para que la que lo cogiera fuera la siguiente en pasar por el altar (como manda la tradición), decidió tener un bonito detalle con la primera mujer del torero: dejárselo en su tumba.

Instagram Ana María Aldón

Ha sido Rosa Benito la que, a través de su cuenta de Instagram, ha querido compartir este momento, algo que muchos de sus seguidores han aplaudido: "No podía estar en otro sitio mejor 💐 Gracias! @anamariaaldon", escribía la ex peluquera de 'la más grande'.

Sin embargo, otros no han visto buena fe en su gesto, y más de uno ha querido meter el dedo en la yaga: "Uuuufffff como lo vea la ROCIÍTO es capaz de quitarlo", escribía un usuario en el Instagram de Rosa. "No entiendo... si era Juana de los palotes, la ex mujer de José Ortega Cano... no le llevaría el buquet, no tiene sentido. Dejad a Rocío en paz. No le hacen falta unas flores de la mujer que se casó con su marido", escribía otra. La polémica, ¡está servida!