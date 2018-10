Después de que la semana pasada, Anabel Pantoja decidiera abandonar 'Sálvame' tras ser acusada por alguien de su familia de moverse solo por dinero, ayer regresaba al programa de Telecinco dispuesta a continuar con su labor como colaboradora. Y así está siendo... Aunque no sabemos lo que durará. Hoy ha sido su segundo día de trabajo después de la polémica y la guerra ya ha estallado de nuevo. Todo comenzaba cuando Lydia Lozano aseguraba tener una 'bomba' sobre el clan Pantoja que prometía dejarnos a todos boquiabiertos, y vaya si lo ha conseguido, quizá no tanto por el contenido sino por las consecuencias... La colaboradora se ha subido al pulpillo y ha afirmado, sin miedo, que sabe los motivos por los que Chabelita tiene nula relación con su tío Agustín. Según ella, la familia no aceptó la decisión de Isabel de adoptar a una niña, sobre todo Agustín.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la sobrina de Isabel Pantoja, y no ha dudado en abandonar el plató de 'Sálvame' hecha una furia al grito de; "Hablad de vuestra familia". ¡Hasta ha amenazado con irse! ¿Ya está pensando en volver a abandonar? Parece que Anabel no soporta que se hable de su familia, algo difícil de entender para muchos y es que ella misma sabe que el motivo por el que trabaja allí es para dar una visión más cercana del clan Pantoja...

"Es una cosa muy delicada", decía Anabel mientras abandonada el plató de Telecinco. "Eso es mentira y es muy grave", estallaba Anabel. "Hay temas que no pienso sobrepasar la línea", ha explicado la colaboradora. "No voy a consentir que digan tonterías", decía muy alterada... ¡La que se ha liado!

Poco después, la de los Pantoja se ha arrepentido de su comportamiento, aunque parecía seguir muy indignada; "Pido disculpas por haberme puesto así, a Lydia le tengo mucho cariño y no voy en su contra, simplemente es que esa información no...", ha querido aclarar la colaboradora. "Simplemente quería salir del plató porque no estaba de acuerdo con la información", confesaba arrepentida.