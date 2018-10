Alfonso ha tenido que abandonar su sueño: ganar 'Operación Triunfo 2018'. El venezolano fue el primer expulsado de la presente edición ya que perdió su duelo contra Sabela. Su interpretación de 'All of me' no convenció al público y tuvo que salir del concurso al recibir solo un 22 % de los votos. Alfonso promete seguir trabajando duro. "Buscaré oportunidades como hizo Mimi, la primera expulsada del año pasado y que ahora está triunfando. No voy a dejar pasar la más mínima oportunidad" explica el venezolano a quien se le rompieron las gafas en el concurso y piensa reemplazar. El cantante retomará su vida en Madrid aunque algo ha cambiado: la gente le reconoce y le pide autógrafos, ya ha firmado cuatro: el primero al responsable de seguridad de Operación Triunfo. "Luego a dos chicas que vi en el McDonald’s y, por último, a una señora para su hijo" dice. "Echaré de menos a mis compañeros de la Academia, con ellos he compartido momentos especiales. Pero debo reconocer que siento emoción por saber lo que ocurre fuera, tenía mucha gente apoyándome" cuenta.



Alfonso, ¿te ha dolido ser expulsado con sólo el 22% de los votos?

No, en absoluto. Sabía que ocurriría. Mi compañera Sabela es gallega, yo venezolano. Si las votaciones solo las pueden hacer las personas que viven aquí obviamente ella va a recibir más apoyo que yo. A mí me conoce poca gente.

¿Durante tu actuación llevabas algún amuleto?

Sí, unos calzoncillos amarillos. Me los he puesto en cada casting que he superado y también en todas las galas, incluso la de mi expulsión. Me los regaló mi madre cuando yo tenía 17 años y los sigo conservando.

¿Quién crees que va a salir expulsado la semana próxima, África o Dave?

Ni idea, está muy complicado. Reconozco que lo pasaré mal cuando vea la próxima gala.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la Academia?

Estar aislado por completo. Vivir esa sensación es brutal. Van pasando los días y las noches y cuando te metes en la cama para descansar, aprovechas para desahogarte con tus compañeros explicándoles cosas de tu vida. He echado de menos a mi madre, a mi marido, a mi perro Lolito. Me ha marcado mucho eso de llevar el micro puesto todo el día.

¿Quién crees que ganará 'Operación Triunfo 2018'?

Noelia. Todos somos buenos, pero ella tiene una voz que me encanta. Es una tía muy profesional. Domina la música góspel, el flamenco, las melodías latinas ...

¿Qué nos puedes contar de lo que pasa, por la noche, cuando se apagan las luces en la Academia?

Decimos muchos tacos para desahogarnos. Luego entramos en una fase más melancólica: unos echan de menos a sus parejas, otros lloran un poco... Pero, durante el día, lo pasamos genial y aprendemos mucho. No sufrimos ni nada por el estilo.

¿Os dormís tarde todas las noches? Porque Noemí Galera os echó la bronca...

Para nada. Nunca nos hemos ido a la cama después de las 12 de la noche. Lo que pasa es que hubo un día que Famous roncaba mucho, Joan estaba debajo y no podía pegar ojo. Empezó a mover a Famous para que dejara de roncar, nos despertamos todo y se escuchó en los micros. Esto llegó a producción y avisaron a Noemí.

En la edición del pasado año, los aguacates desaparecían porque los concursantes los devoraban. ¿Este año ocurre lo mismo?

Yo me comía uno todos los días. Hacía mi guacamole con un poquito de sal, pimienta y unas gotitas de aceite de oliva para darle sabor. ¿Te quieres creer que todos me copiaron? Creo que, dentro de la Academia, me recordarán por ello. Ellos se comían el aguacate sin quitarle la semilla. Yo les enseñé a comerlo quitándole la semilla. Yo también he aprendido cosas de ellos.

¿Por ejemplo?

Pues a comer gazpacho. Llevo viviendo tres años en España y nunca lo había comido hasta ahora. Está buenísimo.



¿Crees que Natalia siente algo especial por Alba?

No, en absoluto. Lo que ocurre es que han compartido muchos castings y eso ha creado entre ellas mucha unión y lealtad. Yo siento esa misma lealtad con Noelia, Dave y Joan.

Hablando de Joan. Siempre se pone los pantalones marcando culo...

Es que su culo es el culo de España. Entre los chicos el suyo es el que más destaca. De las chicas, el mejor culo es el de Noelia.