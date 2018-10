Las razones del regreso de Tana Rivera al lado de su madre

Fran pensaba que finalmente iba a poder cumplir su sueño, vivir en Sevilla con su hija Tana. Pero esta ilusión, por la que llevaba años luchando, tan sólo ha durado ¡seis días! La chica, a punto de cumplir los 19, ha decidido volver a instalarse en Madrid con su madre. ¿Qué ha pasado para que haya tomado una decisión tan drástica? El propio torero ha querido intentar atajar rumores: “No ha existido ninguna pelea. Lo desmiento categóricamente. A mí me da muchísima pena, era la ilusión de mi vida”, ha explicado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

La decisión de dejar Sevilla fue de Tana, que ya estaba matriculada para estudiar un grado después de suspender por segunda vez Selectividad. “Tiene que formarse, pero no ha terminado de encontrarse aquí a gusto y tiene su vida montada en Madrid desde hace años. Suena raro, pero no busquéis donde no hay, con Eugenia la relación es fenomenal”, añadió.

Luchó por ella en 2013

No es de extrañar que para el diestro la decisión de Tana haya sido “un palo”. Hay que recordar que Fran peleó por su custodia en los tribunales en el año 2013, una guerra judicial que le enfrentó tanto a Eugenia como a toda su familia política. Ahora, en cambio, todo ha vuelto a la calma y tanto él como su ex mantienen una buena relación.

Sin embargo, a Tana le han podido pesar otras razones para volver a Madrid tras irse con su padre y su mujer, Lourdes Montes a Sevilla.

Agencias

Su novio Curro está en Madrid

Detrás de la decisión de abandonar la capital hispalense podría estar su novio, Curro Soriano, una promesa del pádel que, si bien nació en Sevilla, vive en Madrid. Puede que Tana no haya sido capaz de soportar la distancia. ¡Ay, el amor!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Cómoda con las parejas de sus padres

Entre las razones de su vuelta no parece que hayan influido ni Lourdes Montes ni Narcís Rebollo. Tana siempre ha presumido de llevarse súper bien con la mujer de su padre, y también con el nuevo marido de su madre. Así lo dejó claro en su reciente puesta de largo, donde posó con ambos muy sonriente.

Ana Ruiz

Eugenia, feliz por recuperarla

“Ella está muy bien y yo estoy muy contenta. Ella ya está estudiando, ha empezado aquí el mismo módulo que estaba haciendo en Sevilla”, explica a Hola Eugenia sobre el regreso a casa de su pequeña. Asegura que Tana no acababa de encontrarse a gusto en Sevilla...