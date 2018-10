Mónica Hoyos está siendo una de las estrellas de la esta edición de GH VIP y no para de protagonizar momentos gloriosos. Cierto es que parte de "culpa" la tiene otra mujer, Miriam Saavedra, que casualmente es la otra ex pareja del padre de su hija, Carlos Lozano. Sea como sea, Mónica siempre tuvo claro que estar en el primera línea televisiva, le gusta. Y si no, ¿cómo puede explicar sus numerosas apariciones en realities y programas de la pequeña pantalla? ¡Los repasamos!

Segunda dama de honor

Mónica soñó desde niña con ser actriz, pero fue gracias a su físico como empezó su carrera a la fama en 1992. Se presentó a Miss Valencia con un presentador de lujo como Pepe Sancho. Sólo logró ser segunda dama de honor, pero se le abrió una puerta a la tele nacional.

Debutó en Telecinco

Se puso por primera vez ante las cámaras en 1995 en el espacio ‘Karaoke’, de Telecinco. Después llegaron ‘El Gran Prix’ o ‘El Flotador’.

En Perú también ha hecho cositas…

Mónica nació en Perú, pero a los nueve años, tras la separación de sus padres, se instaló en España. A su país de origen ha vuelto en repetidas ocasiones y, de hecho, ha participado en programas de televisión y varias telenovelas.

‘El precio justo’ la lanzó al estrellato

Ser azafata del programa de TVE (1999-2002) hizo de ella una celebrity, no sólo porque hiciera un excelente trabajo, que también, sino porque se ligó al presentador, Carlos Lozano.

Con él ha protagonizado un sinfín de portadas y disputas en diferentes platós de televisión. Tienen una hija en común: Luna.

Vida amorosa de revista

Su separación de Lozano en 2007 la convirtió en mujer de portada. También lo fue en la revista Hola cuando en 2010 se paseó por Kenia con Cayetano Martínez de Irujo. Siguió atrapando el interés mediático por su relación con Emiliano Suárez.

Carne de realities

Tras hacerse habitual en los platós de programas rosa, Mónica ha hecho pequeñas colaboraciones en ‘El debate de GH’ y en varios realities como ‘Sálvame Fashion Week’ y ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’.

‘GH VIP’, por Carlos y Miriam

Es uno de los fichajes estrella de esta edición del reality, pero no es del todo por méritos propios, sino por su conflicto abierto con Carlos Lozano y su novia, Miriam Saavedra. Con ella protagoniza grandes peleas en La Casa que están dando suculentos resultados de audiencia. Ahora parece que han firmado una tragua, borrachera mediante... a ver cuánto les dura. Sea como sea, seguro que sabrá rentabilizarlos cuando salga...