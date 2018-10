Cuando todos dábamos por hecho que Álex González y Olivia Munn eran pareja, llega el actor de 'Vivir sin permiso', la serie que acaba de estrenar en Telecinco y que protagoniza junto a su gran amigo José Coronado, y confiesa que son sólo amigos. Esta revelación la hizo el actor durante la presentación hace unos días en Madrid de una nueva cerveza San Miguel. ¿De verdad tenemos que hacer como que nos da pena? En realidad, lo vemos como una oportunidad para hacernos con su corazón.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Hacía ya mucho que no te veíamos en persona...

Sí, es cierto, he estado un poco desaparecido grabando.

¿Cómo ha sido rodar en Galicia ‘Vivir sin permiso’?

Cuando me dijeron que el 100% de la serie iba a ser en Galicia, me costó un poco. Al final, estaba encantado y enamorado absolutamente de Galicia.

¿Estáis grabando ya la segunda temporada?

Sí, empezamos en junio.

Otra vez con Coronado, ¿se nota más complicidad?

Sí, absolutamente. Para mí es como una especie de hermano mayor, no voy a decir padre porque se enfada, pero sí es un apoyo muy grande.

Gtres

¿Qué te parece que te comparen con él?

Es el mayor piropo del mundo. Lo admiro mucho como hombre y lo admiro mucho como actor.

Sabes que se te ha relacionado con Olivia Munn. Amigos sois, está claro, pero cuéntanos un poquito.

Olivia es una mujer extraordinaria y maravillosa, pero no somos pareja, no tengo pareja. Yo creo que ella tampoco tiene pareja, somos amigos.

Pues te han buscado una candidata guapa...

Sí, Olivia es una mujer preciosa por dentro y por fuera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Podemos decir abiertamente que estás soltero?

Podemos decir abiertamente que sí, estoy soltero.

¿Tienes algún proyecto profesional a la vista?

No, la verdad, que no, lo único tangible es 'Vivir sin permiso'.

Gtres

Agenda completa

Sí, sí, ojalá. A mí me gusta mucho trabajar.

A lo mejor por eso no encuentras el amor...

No te creas que no lo he pensado. Sí que es verdad que estoy en un momento en el que quiero encontrar el balance entre trabajo y vida personal.

¿Tu trabajo te quita tiempo de tus cosas personales?

Yo lo he colocado como mi prioridad ahora. A lo mejor tenéis razón, voy a empezar a dedicar más tiempo a mi vida social.

Olivia Munn y Álex González, sólo amigos

Getty Images

En abril, unas fotos de Álex González con Olivia Munn en Los Ángeles desataron los rumores. Y cuando este verano, la actriz de Hollywood viajó hasta Galicia para visitar al madrileño todos lo vimos como que la relación se afianzaba. Pues no...



Productora

Álex González triunfa con 'Vivir sin permiso'

Está claro que el binomio Álex González y José Coronado funciona. Ya lo vimos en ‘El Príncipe’ y ahora en la serie de Telecinco ‘Vivir sin permiso’ que está arrasando en las audiencias. Tal es el éxito de esta ficción sobre un narco gallego con Alzheimer que ya están inmersos en el rodaje de la segunda temporada. Los dos actores se llevan tan bien que Álex reconoce que José es “como una especie de hermano mayor”.