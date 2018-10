Desde que decidieron gritarle al mundo que eran pareja, hace ya diez meses, Gustavo y María Lapiedra parecen lapas. De hecho, no se despegan ni para hacer ejercicio… Hace unos días los vimos entregados al entrenamiento en un parque cercano a su domicilio catalán, donde les pudimos ver de lo más entregados a su entrenamiento con un 'personal trainer' que habían contratado para la ocasión. No es de extrañar que quieran verse más guapos, pero normalmente van por separado. ¿Será que están tan liados preparando su boda que han tenido que optar por hacerlo juntos? De hecho, entre ejercicio y ejercicio, también tuvieron tiempo para bromear entre ellos y su entrenador. Lo que no nos sorprende es verles tan acaramelados, y es que después de conseguir sus divorcios, podrían decirnos que se casan en cualquier momento...



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Vida healthy

El paparazzi y la ex actriz están tan convencidos de llevar una vida healthy que incluso han decidido dejarse la pasta en contratar a un entrenador personal, Albert Tester, para ponerse en forma o, al menos, intentarlo… ¡porque menudo cachondeo!

HEARST / Enric Bayon

Ambos quieren estar perfectos para su futuro enlace y, aunque todavía no tienen fecha, es evidente que no quieren que les pille el toro.

HEARST / Enric Bayon

De ahí su ‘machaque’: pierna arriba, pierna abajo, carreritas, sentadillas, bicicleta… ¡No pararon! Debieron terminar agotados, aunque todavía les quedaron fuerzas para, entre ejercicio y ejercicio, hacerse algún que otro arrumaco…

HEARST / Enric Bayon

Está claro que entre el paparazzi y la ex actriz hay mucha química y pasión. ¿Tendrán la niña que tanto desean antes de jurarse amor eterno? Ella ya ha obtenido el divorcio de Mark Hamilton, pero Gustavo todavía no ha logrado deshacer su matrimonio de más de 30 años con su pareja…

Publicidad - Sigue leyendo debajo