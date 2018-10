Han pasado seis meses desde la última vez que Pilar Rubio asistía a un acto público. Un tiempo en el que la presentadora ha estado volcada en los cuidados de su hijo pequeño, Alejandro, que nació el pasado 25 de marzo, y en el que se ha comprometido con el futbolista Sergio Ramos, padre de sus tres retoños. Así, en la presentación de la nueva colección de calzado de la firma Alma en Pena en Madrid, su primer evento tras haber sido mamá por tercera vez, teníamos que preguntarle cómo se porta el benjamín de la familia, y cómo no, por los preparativos de su boda. Pilar, además de simpática, estaba ideal con un minivestido de lentejuelas verdes y mangas asimétricas con el que presumió de figura.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Se te ve agotada

Hoy he dormido solo dos horas. No puedo dormir porque a veces... oigo lloros. Va en cadena, se contagia, llora uno, luego el otro... Pero bueno, bien, estoy contenta.

Se te nota la cara un poco hinchada

¡Qué va! Si se me marca el pómulo cuando adelgazo y no consigo que se me redondeé la cara. Lo que tengo son ojeras.

Ha sido un verano especial (Sergio Ramos le pidió matrimonio el pasado 16 de julio).

Sí. El verano súper bien, corto y ya de nuevo en la rutina.



¿Te esperabas que Sergio diera ese paso?

No. A veces los hombres son un poco desastre organizando sorpresas, pero esta vez no me olía nada. Yo estuve toda la cena sin el anillo, fue en el postre. Él y yo tenemos la suerte de buscar nuestros momentos y sí que salimos a cenar algunas veces. Era un día de esos que íbamos los dos solos y no me lo esperaba.

¿Le dijiste "Sí" a la primera?

Ya ves tú. Si después de tres niños... Ya somos familia, familia numerosa.

¿Pensabas que te lo iba a pedir?

No, por lo menos no esa noche. Yo pensaba que en algún momento iba a pasar pero como nunca ha sido una prioridad para nosotros...

¿Estás ilusionada?

Sí.



¿Te ves vestida de blanco?

Evidentemente, sí. En teoría nos tendríamos que haber puesto ya a ver el tema de la boda, pues no nos hemos puesto. Nos tenemos que sentar.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Eres de Madrid y él de Sevilla, ¿dónde quieres que sea la boda?

Me da igual.

¿Y civil o religiosa?

No hemos hablado nada. Él tiene muchos compromisos profesionales.

¿En que época te gustaría casarte?

Me gustaría que fuese con buen tiempo que se lucen más los vestidos.

¿Tipo de vestidos de novia te gustan?

Me gustan que sean originales, muy femeninos pero que no tiren rollo romántico, encaje con flores, no.

¿Y velo?

No sé. ¿Hay que llevarlo? Si me queda bien con el vestido sí, sino no.



¿Lo vas a diseñar?

No, pero intentaré ponerle parte de mi alma.

¿Los pajes van a ser tus niños?

Claro, los niños que lleven los anillos. Al mayor se lo expliqué, los otros no entienden. A Sergio le dije: "Tienes que llevar los anillos con tus hermanitos" y bien.

¿Y los padrinos serán familiares o amigos?

Yo creo que siempre tienen que ser familiares, padre y madre, que es lo normal. Pero no le sé... He ido a bodas de amigas en las que me he sentado en la mesa nupcial el día de su boda y sus padres en otra.

¿Qué tal te llevas con tu suegra?

Bien. Afortunadamente tenemos una familia muy unida.

¿Sergio es celoso?

No, sino no podríamos estar juntos.

¿Vais a ir a por la niña?

No lo sé. Es muy pronto. Tengo que disfrutar todavía de Alejandro y primero la boda. No me gustaría ir embarazada a la boda.

¿Tienes nuevos proyectos?

Alejandro tiene 6 meses y el primer añito quiero estar centrada en él y en 'El Hormiguero'.

¿Has descartado ya el cine totalmente?

Totalmente no, pero por ahora sí.

Gtres

Además, no ha dudado en responder, con un tremendo 'zasca' al periodista Juanma Castaño. Su opinión sobre los futbolistas y el cuidado de sus hijos ha generado, inevitablemente, una gran controversia. El periodista de la Cope y Deportes Cuatro ha afirmado que "un futbolista no puede levantarse por la noche a cuidar de sus hijos" porque, según él, viven de su descanso. Un comentario desafortunado que muchos han tachado, ya, de "machista", y al que numerosos rostros conocidos ya han respondido.