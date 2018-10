Que Omar Montes quiere ser famoso por sí mismo y su música, vale, pero lo cierto es que la gran mayoría empezamos a conocerle gracias a su relación con Chabelita, y desde entonces ha sido un 'no parar'... Omar Montes se presentaba ante nuestra audiencia como un chico de barrio que se había tenido que buscar sus propias habichuelas desde pequeño. Pues esa podría ser la 'GRAN' mentira del 'Gran Hermano'... ¡Muy fuerte! Ha sido su propio padre el encargado de desenmascarar al cantante, y no le ha dejado en demasiado buen lugar. El pasado que (des)conocíamos salía a la luz hace unas semanas, pero ahora hay mucho, muchísimo más. Aukasha, el papá del susodicho, ha concedido una mini entrevista a 'Sálvame' para hablar de la realidad del pasado de su hijo.

"A veces cuenta cosas que no son, desde pequeño ha tenido todo lo que ha querido", confesaba su padre en el programa de Telecinco. Pero esto no es todo... Si nos creíamos que Omar era el malote del barrio Pan Bendito, ahora resulta que eso también es mentira. "Él vivía conmigo en Pozuelo de Alarcón, no es de Pan Bendito", cuenta Aukasha.

El padre ha confesado que él tenía 26 restaurantes, por lo que el dinero nunca ha faltado en casa. "Lo tiene todo a mano", asegura. Además, no ha dudado en hablar de la relación de su hijo con Chabelita, y ha afirmado que "le gustaba mucho, pero no soporta que le defrauden".

"Si podría terminar casándose con ella... Pues no le importaba", cuenta. ¡Qué fuerte! Podríamos haberles visto pasar por el altar, aunque las cosas están ahora como para pensar en boda.

Los colaboradores de 'Sálvame', desde luego, tienen opiniones dispares al respecto... Mientras algunos creen que Omar nos ha intentado vender gato por liebre haciéndose el bueno por ser de barrio, y los que creen que tampoco lo ha dicho con esa intención. Veremos si acaban saliendo a la luz fotografías de un Omar Montes 'pijo'... ¡Eso sería TOP!