El pasado siempre vuelve, y parece que Belén Esteban 'ni olvida, ni perdona'. La polémica que está abriendo este 'GH VIP' está desatando acontecimientos del pasado que ya ni recordábamos, aunque los protagonistas no lo olvidan... Ha sido el caso de Belén Esteban, que se proclamó ganadora de su edición en 2016 ante la poca sorpresa del público, aunque muchos se alzaron calificando de 'tongo' su triunfo, y eso a ella no le sienta nada bien. Y si en 'Sálvame' sacan el tema, ella estalla. La colaboradora confesaba que "no es nada fácil, se pasa mal", y hasta que se planteó abandonar porque "no quería estar ahí". Pero cuando Jorge Javier ha tratado de romper una lanza a su favor; "Tú sabes que yo te defendí", Belén Esteban se ha cabreado; "No me calientes porque a lo mejor la que no lié en ese tiempo la lío hoy".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"No quiero hablar de este tema, me pongo de mala leche y voy a decir cosas que no quiero decir", estallaba la colaboradora.

Ante la insistencia de sus compañeros por saber qué se siente estando dentro de la casa de Guadalix. "Te levantas a las 9 y a las 10 ya está todo hecho. Y así hasta las 3 o 4 de la mañana que te acuestes. La cabeza se te va", dijo Esteban. Y ya sin miedo, Belén saltaba con toda la artillería: "Yo sólo recuerdo que me dieron leches como panes. Una cosa es criticar y otra tirar por el suelo a una persona como muchos de aquí hicieron. 'Se tiene que ir a una autonómica'. 'Esperpento', de todo me dijeron".

Pero, ¿qué es eso que le iba a hacer estallar? Pues algo que le hizo Jorge Javier... "¡Este señor pidió mi voto en directo!", soltó visiblemente enfadada en respecto a cuando el presentador pidió la expulsión de su compañera, "tanto que me quiere...", ironizaba ella.