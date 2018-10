Anita Matamoros no ha iniciado sola su aventura italiana, lo ha hecho con la mejor de las compañías; su padre. La joven ya está instalada en Milán para cursar sus estudios universitarios y no podría haber empezado de mejor manera. Pese a la preocupación de Makoke porque su pequeña se iba sola y sin casa, lo cierto es que no tiene nada de qué preocuparse... ¡Si ella supiera lo bien que está con Kiko! El colaborador se ha negado a dejar a su niña del alma sola, así que no ha dudado en hacer las maletas porque "adora Italia y adora a Anita", así mismo lo confesaba él en sus redes sociales junto a una fotografía que se ha convertido en la más popular de su Instagram. Juntos están disfrutando a tope de la ciudad, tanto de día, como de noche...

Por lo que podemos ver en sus perfiles sociales, Anita y Kiko están metiéndose grandes comilonas entre pecho y espalda, ¡menuda pintaza tienen esos platos! Están visitando los principales monumentos, disfrutando de la gastronomía... Vamos, que están como cualquier turista que se precie. No les falta ni la cámara para capturar los mejores momentos.

Anita no duda en presumir de padrazo, al que, por cierto, lo estamos viendo disfrutar como nunca, y ¡cuánto nos alegramos! Y cuando llega la noche, más y mejor. Padre e hija están, además, con el conocido Marco Ferri... Menudos contactos está haciendo ya la joven, ¿no? "¿Habéis visto como me rodeo de bien!?", escribe ella. Y lo cierto es que sí, Anita, lo estamos viendo.

