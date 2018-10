Carolina Sobe podría ser la responsable de la no boda de María Jesús Ruíz

María Jesús Ruíz y Julio Ruz han roto. Cuando sonaban campanas de boda y todo estaba listo para pasar por el altar, ambos han comunicado su decisión de romper su relación aunque no han dado detalles, pero parece que no va a hacer falta explicar mucho los motivos de su ruptura. Apenas un día después de comunicar su decisión, ha saltado la noticia de que puede que haya una tercera persona.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Estaba preparando la boda y, bueno, esto es lo que ha surgido. No te puedo decir mucho más”, explicaba Julio Ruz en un evento publicitario al cual ha acudido acompañado por una “muy buena amiga”, Carolina Sobe. Allí ha explicado que no ha sido él quien ha tomado la decisión de romper su romance, sino que fue cosa de María Jesús Ruíz, quien ha achacado el problema a la relación de su familia con su ahora ex.

Maria Jesús Ruíz y Julio Ruz en uno de sus ultimos actos como pareja Gtres

Sin embargo, puede que este no sea el motivo exacto por el cual la relación ha roto. La aparición en escena de Carolina Sobe ha hecho saltar las alarmas ya que ha sido a quien Ruz ha acudido para poder sobrellevar la ruptura. Y mientras él asegura que son muy buenos amigos “de hace muchos años” y nada más, ella sí considera que su relación es de otra índole. “Nos estamos conociendo”, aseguraba en una llamada a 'Sálvame' donde no dudaba en defender a su “amigo”.



“Yo los detalles de su ruptura no los voy a dar porque es cosa de ellos. Pero ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos”, aclaraba Sobe en el mismo evento publicitario al que acudía junto al ex de María Jesús Ruíz. “A mi me ha parecido un poco injusto con la forma en la que se le ha dejado a él”, aclaraba.

Parece que ambos, quienes se han mostrado muy unidos durante el evento al que han acudido juntos, no se ponen de acuerdo en qué es lo que son en este momento. Lo único que sí parece una realidad es que, como decía la propia modelo, “nos van a ver juntos mucho tiempo” ya que se considera el hombro sobre el que llora el empresario.