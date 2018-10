El presentador ha sido testigo, en los últimos días, de como sus dos ex acercaban posturas en 'GH VIP'. Además, Carlos Lozano entró en la casa de Guadalix para plantarle cara a Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. El presentador se acercó hasta allí para poner todos los puntos sobre las íes, y lo que se esperaba que iba a ser una conversación de lo más civilizada, acabó en una trifulca a tres bandas entre él, Mónica y Miriam... Sobre todo con la primera, con quien asegura estuvo hasta el último segundo en que entró en el concurso. Aunque asegura no confía demasiado en la peruana, y es que hasta "tuve dudas de que el bebé de Miriam fuera mío o de la persona con la que estuvo", confiesa en relación al aborto que sufrió la joven. Algo que ha sacado de sus casillas al otro protagonista; Hugo Castejón, a quien se estaba refiriendo el presentador. Y no ha dudado en descolgar el teléfono para plantar cara a Lozano; "Eres un falso".



"Qué poca vergüenza tienes Hugo", le ha gritado el de Telecinco, "qué pena me das hijo", confesaba visiblemente alterado. Hugo, por su parte, ha tachado a Carlos de "cobarde y montajista". "Lo que le pasa a este señor es que no soporta que a la mujer de la que está enamorado le guste otro", le atacaba Hugo.

Además, ha estallado contra sus ex; "No se lo que las mueve, pero me hacen la vida imposible". Eso sí, ha querido pedir disculpas a Mónica por su comportamiento; "Siento las formas, pero déjame vivir mi vida como yo te dejo vivir la tuya. Quizá con Miriam tenías parte de razón, pero eso ya lo veremos".

Y ha lanzado otro mensajito a Miriam; "No se qué te ha pasado de repente. Te he amado con locura, te he dado todo lo que tenía en mi mano. Ahora ya me ha quedado claro que somos ex, espero que te vaya muy bien y seas muy feliz. Yo te he cuidado como novio, amante y padre, y estoy muy jodido. Pero suerte". Un mensaje que ha lanzado visiblemente emocionado y con la voz temblorosa.

Ha confesado que no cree que ninguna de sus ex le haya querido realmente, ni Mónica ni Miriam. ¿Estará en lo cierto? Ellas, desde luego, siguen a lo suyo. Después de una gran fiesta en la que el alcohol hizo que Miriam se alocara demasiado y Mónica se sincerara bajando la guardia, ambas han tomado el té y charlado en varias ocasiones ondeando la bandera blanca. Esto podría indicar el principio de una bonita amistad, ¡o incluso de algo más!