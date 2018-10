"Julio y yo hemos roto porque la convivencia era imposible", ha comenzado contando María Jesús Ruiz. La ex miss se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para confesar los detalles de su ruptura con Julio Ruz. Ella misma confirmaba su ruptura con el empresario en unas declaraciones realizadas al periodista Aurelio Manzano. Una separación que llega justo a las puertas de una boda para la que parecían tener muchísimas ganas. "Nos separamos queriéndonos. Julio ha sido mi mejor apoyo, mi amor, mi compañero y un maravilloso padre", confesaba. Sin embargo, en sus declaraciones en el programa de Telecinco ha dado más detalles del fin de su relación, y ha tenido muchos motivos...

"Las peleas fueron constantes desde que volví de la isla", ha contado. Según su versión, rompieron el pasado 13 de septiembre, y uno de los principales motivos habría sido la falta de admiración y confianza. Aunque asegura que no le constan las infidelidades de que las se ha hablado, asegura que lo ha pasado muy mal por este tema.

"A mi de él me gustaba todo lo que yo creía que era. Pero me enamoré de un ser que no existe, y ya he visto lo que es y no... No me voy a casar con una persona que no quiero", ha confesado.

Lo que ha querido dejar clarísimo es que "no he vuelto con Gil Silgado, no quiero saber nada de él". El que sí ha rehecho su vida ha sido Julio, y nada más y nada menos que con Carolina Sobe, que no ha dudado en estar presente en la entrevista de la ex superviviente y decirle que estaba contando muchas mentiras.