Alejandra Rubio podría estar, a un paso, de un radical cambio de look. La hija de Terelu Campos, de 18 años, estrenó coincidiendo con su mayoría de edad una larga melena lisa en color negro azabache y, ahora, podría estar planteándose una nueva imagen capilar. Pero, gracias a sus Stories de Instagram, hemos podido saber que la estudiante de Diseño no está muy decidida y ha querido hacer una encuesta entre sus más de 134.000 seguidores para saber qué les parecería el nuevo peinado que quiere hacerse. Con una foto de Kristen Stewart y el look que a la nieta de María Teresa Campos le gusta, Alejandra lanzó la gran pregunta. "Qué os parece si me pongo el pelo de este color?" escribió y, gracias a la imagen, pudimos desvelar la incógnita.

Alejandra se está planteando cambiar su color de pelo, en negro azabache, por un rubio platino. "Sí" o "Ni de broma" eran las opciones que daba la joven a la encuesta entre sus seguidores y esperemos que, en los próximo días, sepamos el resultado.

Además de preguntar sobre su posible nuevo color de pelo, Alejandra utilizó sus Stories para dar a conocer quién es su favorita en la presente edición de 'GH VIP 6'. Con el mensaje de 'Ganadora' y una foto de Miriam Saavedra, la hija de Terelu mostró su apoyo a la ex de Carlos Lozano.

El pasado fin de semana, Alejandra acudió al domicilio madrileño de su madre, Terelu Campos, para comprobar en primera persona, cómo se recupera de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado 6 de octubre. La colaboradora de 'Sálvame' abandonó el hospital, seis días después el 12 de octubre, y desde entonces se encuentra en su casa.

La joven acudió a casa de su madre acompañada por su chico, el DJ Álvaro Lobo, con el que vive en el centro de la capital desde finales del pasado verano. La pareja, cada día más enamorada, llevaba una bolsa en la mano con varios aperitivos, seguramente para amenizar su visita a la hija mayor de María Teresa Campos.