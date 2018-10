Las sospechas se han confirmado. Aitana Ocaña y Luis Cepeda, más conocidos como 'Aiteda', han puesto fin a su relación. Desde que se enamoraron en 'Operación Triunfo 2017' no han dejado de protagonizar portadas y forrar carpetas adolescentes, pero eso llegó a su fin. Su relación se confirmó con un tierno beso sobre el escenario del Santiago Bernabeu, se han dedicado mensajes de lo más románticos a través de la red, y hasta hicieron un viajazo a Suiza como pareja oficial. Una relación con carácter adolescente que nos ha tenido enganchados desde la academia hasta hoy. Aunque muchos eran los rumores que apuntaban a que la pareja ya no mantenía una relación sentimental (y hasta el propio Cepeda parecía reírse de los que lo creían), no ha sido hasta ahora cuando el cantante lo ha confirmado con un comunicado a través de la red.

Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría para todos los seguidores de 'Aiteda', muchos ya, hasta han dejado de creer en el amor, y es que aseguran nunca vieron tanta conexión y tanto amor en una mirada.

Por el momento la que no se ha pronunciado es Aitana, que no sabemos cómo se habrá tomado esta confirmación oficial de Luis, aunque suponemos habrá sido una decisión de ambos. Lo cierto es que la noticia no nos sorprende demasiado y es que sus últimas publicaciones en la red eran más que evidentes. Ella saca un libro y él a penas comenta; "Enhorabuena", él saca vídeoclip y ella le responde con lo mismo. Ni rastro de esos corazones amarillos...

Desde el pasado 26 de agosto no vemos, en el perfil de Aitana, una foto de ambos. ¿En el de él? Desde el 27 de julio... Blanco, y en botella. Nosotros, desde aquí, desearles lo mejor a ambos. Os dejamos con un pedacito de su historia.