Bárbara Rey nunca ha negado que con el paso de los años ha ido moldeando su cuerpo a golpe de bisturí. Aunque es innegable que la genética y la buena vida han ayudado a que se conserve así de bien a sus 68 años, la conocida artista ha pasado varias veces por el quirófano para rejuvenecer y perfeccionar su envidiada anatomía. Sin medias tintas, la vedette ha sorprendido al colgar en su cuenta de Instagram el antes y el después de su último retoque estético, un lifting sin cirugía que le ha dejado la carita como si de una muñeca de porcelana se tratase.

"¡Estoy muy feliz del gran resultado del "lifting sin cirugía" que me ha realizado la doctora Ana Revuelta y su gran equipo de profesionales! ¡¡Es un placer venir aquí y que te traten con tanto cariño y verme tan rejuvenecida!! GRACIAS”, aseguraba Bárbara en su red social al mismo tiempo que posaba junto a la persona encargada de obrar el ‘milagro’.

El lifting sin cirugía, cuyo objetivo es el de redefinir el óvalo facial, es un tratamiento no quirúrgico y muy poco invasivo, por lo que el paciente puede marcharse a casa nada más terminar. De esta manera, Rey ha ‘disfrutado’ en la intimidad de su hogar de la ola de críticas que ha recibido por su montaje del antes y el después. ¡Y es que a sus seguidores no se las dan con queso!

Más que recibir halagos por su nueva cara, la gente se ha sentido ‘estafada’ al comprobar que en la fotografía del antes Bárbara aparece con la cara lavada y en la del después con una buena capa de chapa y pintura. "Vaya propaganda barata para cobrar", "Agradécelo al maquillador", "Seamos realistas, el maquillaje hace milagros", "En una foto vas maquillada y en la otra no", "Y el maquillaje y el retoque de la foto... en fin. Qué cutre" o "Pero sal sin maquillaje como en la primera foto", han sido algunos de los comentarios vertidos por los internautas.

Cabe recordar que hace un año, la polifacética artista utilizaba su cuenta de Instagram para lamentarse de una de sus operaciones estéticas. “Vaya ‘peasosssss’ de morros que me pusieron en el 1990. Me dijo el médico que en cinco años desaparecería. Sí, sí, ya lo veo, 27 años y aquí sigo. Me llevó una amiga que me adoraba. Me enteré después de que llevando gente se lo hacían gratis a ella y a sus hijas. Vaya pieza... Un día os diré quién fue. Aprovecho para deciros que tengáis mucho cuidado con estás cosas de infiltraciones, una no sabe lo que le ponen y es muy peligroso. Un besazo”, denunció Bárbara. ¿Acabará lamentándose de su lifting sin cirugía?