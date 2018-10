Fotografía va, fotografía viene, Elena Tablada y Rosanna Zanetti siguen con el hacha de guerra levantada. Desde que la ex de David Bisbal reapareciera en televisión hablando de su "insostenible" relación con el cantante, la polémica entre ambas ha revivido estando más candente que nunca. De hecho, el foco ya ha afectado a sus respectivas familias. Ahora, la madre de Ella Bisbal ha vuelto a abrir un nuevo capítulo en la guerra utilizando una imagen con su hija.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por el bien de Ella, Elena Tablada y David Bisbal siempre han asegurado mantener una cordial relación. Sin embargo, Tablada acudía recientemente a los platós de televisión para desmentirlo y acusar a Rosanna Zanetti de ser la responsable de que su relación se haya vuelto "insostenible". Rápidamente el cantante salió a negar las acusaciones y aseguró que el orgullo de la modelo y su intención de "mercadear" con su hija fueron los verdaderos motivos del deterioro de su relación. "Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella", se defendió la modelo al día siguiente.

Rosanna Zanetti y David Bisbal disfruta de un dulce matrimonio

Precisamente, Zanetti fue la última en pronunciarse y lo hizo eligiendo la misma vía por la que había comenzado toda la polémica: su cuenta de Instagram. La actriz, de forma muy sutil, quiso acusar de mentir a la ex de su pareja. “El tiempo me ha demostrado que las mentiras son las herramientas de quien NO tiene la razón, y que 'quien de otros habla mal, a sí mismo se condena' ya que la mentira se pone en contra de quién la inventa. 'Hay una cosa más temible que la calumnia: LA VERDAD'. Porque la mentira dura hasta que la verdad florece”, escribía.

Después de eso, Tablada no se ha quedado quieta y ha decidido mover ficha para abrir un nuevo capítulo en esta polémica que dura ya meses. Para ello, la modelo ha compartido una imagen con su hija en brazos, donde la cara de la pequeña está oculta tras la melena de su madre para preservar la identidad de la pequeña, tal y como los cuatro, añadiendo a Javier, el novio de Elena a la ecuación, quieren. "Ella... mi corazón", escribe junto a la fotografía en blanco y negro.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Fue precisamente una fotografía de la pequeña junto a Zanetti donde su cara no está tan oculta como ellos quieren y un comentario de la marca de moda de Tablada lo que hizo saltar la polémica. Ahora, Zanetti, según el portal Informalia, está valorando demandar a la ex de Bisbal, lo mismo que podría estar pensando hacer Elena Tablada, según la misma información. Así que, todo parece indicar que la polémica seguirá adelante.