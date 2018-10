Este sábado, la familia Campos se enfrentaba a uno de sus momentos más complicados. Terelu Campos (53 años) ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz para someterse a una doble mastectomía tras desvelar, hace unos meses, que volvía a ser diagnosticada con cáncer de mama. "La intervención se ha desarrollado satisfactoriamente y la paciente se encuentra estable y recuperándose", comunicaban desde el hospital tras la operación. De momento, Terelu permanece ingresada en el centro para mantenerse controlada tras la operación. Allí han acudido su madre y su hermana, quienes no se han separado de ella en los instantes previos a la intervención ni posteriores. Y ha sido precisamente su hermana, Carmen Borrego, quien ha dado la última hora sobre el estado de salud de Terelu.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"El día lo ha pasado tranquilo, durmiendo", confesaba la menor de las Campos. "No ha habido ninguna complicación. Lo importante en estas primeras horas es que siga descansando". Ha comentado, además, que ahora están tranquilos porque "está con mucha medicación para que sufra lo menos posible", decía el domingo, pero este lunes volvían a ponernos al día: "Ya se ha levantado, ya puede andar un poquito. Empieza a ser como ella es".

Carmen no duda en resaltar la buena actitud de su hermana: "Bueno, la sonrisa no sé si perdurará con el tiempo", explicaba, aunque confiesa que tiene momentos en los que está algo más seria: "No sé lo que pasará por su cabeza".

Una intervención que ha durado diez horas y de la que Terelu ya se recupera en compañía de su familia. Además, según pudo saber María Patiño este lunes, la operación tuvo dos partes: una de "vaciado", que fue más rápida, y otra de "reconstrucción", que fue la que más tiempo les llevó a los médicos.

Gtres

María Teresa también ha comentado que todo ha ido "muy bien", aunque con algún pequeño dolor: "lo normal de la operación". "Estamos muy contentos", señalaba la presentadora. Sin embargo, ha sido su hija la que ha querido desvelar la realidad: "Mi madre, la pobre, lo ha pasado muy mal, pero se ha portado muy bien. La hemos intentado entretener para que no se preocupara mucho", revelaba.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El gran ausente, sin embargo, ha sido Edmundo Arrocet que, según ha desvelado Belén Rodríguez en 'Sálvame' este lunes, tenía un viaje programado desde hace tiempo, según parece, para ver a sus hijos y, por eso, no ha podido estar al lado de Terelu.

En unos días, la colaboradora será dada de alta para continuar su recuperación en casa.