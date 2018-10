El paso de Omar Montes por 'GH VIP 6' está siendo de todo menos tranquilo. Su entrada siempre será recordada ya que fue justo después de que expulsaran a Chabelita, a la que dejó instantes antes de comenzar su concurso en la casa de Guadalix. Por si esto no fuera bastante, el cantante se lió con la mejor amiga de Isa 24 horas después de llegar. Y si ha esto sumamos sus frases y dichos que ya son historia de la televisión, como "te voy a dar la vida mártir", podríamos decir que su 'reality' está siendo de lo más movidito. Sin embargo, unas palabras que le dijo a Asraf tras la fiesta en la que Miriam bebió más agua con misterio de la debida le han pasado factura. El Mister aconsejó a la ex de Carlos Lozano que se fuera a dormir, pero ella no quería. Omar estaba viendo la escena desde su cama junto a Techi y animó a su compañero a que aprovechara el momento para liarse con ella, una clara incitación al abuso sexual. Por este motivo, el programa decidió que fuera la audiencia la que decidiera si el cantante debía recibir una nominación directa. Tras la votación masiva, el resultado fue el esperado: el 83,7% de los votantes opinaron que sí merecía la nominación.

Debido a todas las críticas que está recibiendo el de Carabanchel, su abuela Mª Ángeles ha decidido dar la cara y defenderle. Su primera aparición fue en 'El Debate' de este pasado domingo, y este lunes hacía doblete acudiendo a 'Sálvame'. La abuela de España, como se han referido a ella en el programa, ha conquistado a los colaboradores con sus palabras. Cree que su nieto se ha podido equivocar pero deja claro que es buen chico. "Nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca. Siempre le voy a apoyar y si hace algo mal espero que aprenda de sus errores", ha explicado. Dice de su nieto que es sensible, solidario y generoso.

Telecinco

"No quiero que vuelva con Chabelita"

Ha roto a llorar al recordar un momento del pasado de Omar muy trágico. Tal y como ha explicado, el cantante tuvo que hacer frente a la muerte de su prima Lucía, de la misma edad que él, en un accidente de tráfico. Un suceso que le ha marcado para siempre y que no ha superado.

En cuanto a su relación con Isa, Ángeles no quiere que vuelvan a estar juntos pero "no por ella sino por lo que arrastra", refiriéndose a la prensa. Y matiza que cree que es "una buena chica". Si al salir de la casa decidieran darse una segunda oportunidad, Ángeles lo tiene claro: "La trataré con respeto y educación como a todo el mundo". Para Techi, su actual ¿pareja? no tiene tan buenas palabras como para Chabelita. La ex de Kiko Rivera no le gusta nada de nada para su nieto, y no quiere saber nada de ella.

Telecinco

Además, para defender que no es como le pintan, ha contado que está hecho todo un padrazo, y que se le cae la baba con su hijo. Tanto ha gustado la defensa que ha hecho Ángeles, que los colaboradores se han levantado para despedirla entre aplausos.